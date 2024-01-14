Удары КАБ по Волчанску: под обстрел попало зернохранилище (фото)

Две управляемые авиабомбы армии РФ разрушили ангары с зерном и здание для его обработки в Волчанске на Харьковщине.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников там не было. К счастью, обошлось без жертв», – отметил Болвинов.