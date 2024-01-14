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Удары КАБ по Волчанску: под обстрел попало зернохранилище (фото)

Происшествия 12:57   14.01.2024
Виктория Яковенко
Удары КАБ по Волчанску: под обстрел попало зернохранилище (фото) Фото: Сергей Болвинов

Две управляемые авиабомбы армии РФ разрушили ангары с зерном и здание для его обработки в Волчанске на Харьковщине.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников там не было. К счастью, обошлось без жертв», – отметил Болвинов.

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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 12:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две управляемые авиабомбы армии РФ разрушили ангары с зерном и здание для его обработки в Волчанске на Харьковщине.".