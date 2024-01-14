Удары КАБ по Волчанску: под обстрел попало зернохранилище (фото)
Фото: Сергей Болвинов
Две управляемые авиабомбы армии РФ разрушили ангары с зерном и здание для его обработки в Волчанске на Харьковщине.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников там не было. К счастью, обошлось без жертв», – отметил Болвинов.
Читайте также: Ночью россияне КАБами ударили по Волчанску и повредили предприятие – ХОВА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, зерно, КАБ, обстрел, полиция, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удары КАБ по Волчанску: под обстрел попало зернохранилище (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 12:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две управляемые авиабомбы армии РФ разрушили ангары с зерном и здание для его обработки в Волчанске на Харьковщине.".