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Удари КАБ по Вовчанську: під обстріл потрапило зерносховище (фото)

Події 12:57   14.01.2024
Вікторія Яковенко
Удари КАБ по Вовчанську: під обстріл потрапило зерносховище (фото) Фото: Сергій Болвінов

Дві керовані авіабомби армії РФ зруйнували ангари з зерном та будівлю для його обробки у Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв», – зазначив Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 12:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві керовані авіабомби армії РФ зруйнували ангари з зерном та будівлю для його обробки у Вовчанську на Харківщині.".