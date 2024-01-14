Удари КАБ по Вовчанську: під обстріл потрапило зерносховище (фото)

Дві керовані авіабомби армії РФ зруйнували ангари з зерном та будівлю для його обробки у Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв», – зазначив Болвінов.