Удари КАБ по Вовчанську: під обстріл потрапило зерносховище (фото)
Фото: Сергій Болвінов
Дві керовані авіабомби армії РФ зруйнували ангари з зерном та будівлю для його обробки у Вовчанську на Харківщині.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
«Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв», – зазначив Болвінов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, зерно, КАБ, обстріл, поліція, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 12:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві керовані авіабомби армії РФ зруйнували ангари з зерном та будівлю для його обробки у Вовчанську на Харківщині.".