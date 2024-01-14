Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщило, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага.
Всего в области за сутки спасатели выезжали тушить 9 пожаров, возникших по разным причинам, не связанным с боевыми действиями. О жертвах и пострадавших не сообщают.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели, сутки, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 08:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщило, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага.".