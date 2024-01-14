Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС

ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщило, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага.

Всего в области за сутки спасатели выезжали тушить 9 пожаров, возникших по разным причинам, не связанным с боевыми действиями. О жертвах и пострадавших не сообщают.