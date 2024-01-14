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Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС

Общество 08:31   14.01.2024
Виктория Яковенко
Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщило, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага.

Всего в области за сутки спасатели выезжали тушить 9 пожаров, возникших по разным причинам, не связанным с боевыми действиями. О жертвах и пострадавших не сообщают.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщило, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага.".