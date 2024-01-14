Доба на Харківщині минула без пожеж через обстріли – ДСНС

ГУ ДСНС в Харківській області повідомило, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога.

Загалом в області за добу рятувальники виїжджали гасити 9 пожеж, які виникли через різні причини, не пов’язані з бойовими діями. Про жертви та постраждалих не повідомляють.