Доба на Харківщині минула без пожеж через обстріли – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
ГУ ДСНС в Харківській області повідомило, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога.
Загалом в області за добу рятувальники виїжджали гасити 9 пожеж, які виникли через різні причини, не пов’язані з бойовими діями. Про жертви та постраждалих не повідомляють.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, обстріли, пожежа, спасатели, сутки, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 08:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС в Харківській області повідомило, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога.".