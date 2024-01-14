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Доба на Харківщині минула без пожеж через обстріли – ДСНС

Суспільство 08:31   14.01.2024
Вікторія Яковенко
Доба на Харківщині минула без пожеж через обстріли – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

ГУ ДСНС в Харківській області повідомило, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога.

Загалом в області за добу рятувальники виїжджали гасити 9 пожеж, які виникли через різні причини, не пов’язані з бойовими діями. Про жертви та постраждалих не повідомляють.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 08:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС в Харківській області повідомило, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога.".