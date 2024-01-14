Под ударами авиации РФ были четыре населенных пункта Харьковщины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Песчаное и Ивановка.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, атаки, ВСУ, генштаб, зведення, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 07:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".