Под ударами авиации РФ были четыре населенных пункта Харьковщины – Генштаб

Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Песчаное и Ивановка.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.