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Под ударами авиации РФ были четыре населенных пункта Харьковщины – Генштаб

Общество 07:12   14.01.2024
Виктория Яковенко
Под ударами авиации РФ были четыре населенных пункта Харьковщины – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Песчаное и Ивановка.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Читайте также: У Синьковки на Харьковщине отбили четыре атаки врага — Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 07:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".