Головні новини Харкова 14.01: аналітик про плани РФ, удар по зерносховищу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

21:47

Юного жителя Харківщини у гідрокостюмі піймали на кордоні з Румунією

Прикордонники виявили 20-річного чоловіка на Закарпатті, коли той планував перетинати кордон поза пунктами пропуску, повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Про наміри молодика красномовно свідчили гермомішок зі змінним одягом, особистими речами та документами, до того ж одягнений він був у гідрокостюм, адже збирався долати Тису, якою пролягає українсько-румунський кордон», – додали прикордонники.

На нього склали протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

20:04

На Харківщині ЗСУ відбили три ворожі атаки

Росіяни намагалися атакувати на Куп’янському напрямку поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем ворога опинилися населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Вовчанськ, Бочкове й Бударки – на Слобожанському.

17:44

У Львові провели успішну пересадку нирки 11-річній дівчинці з Харківщини. Її донором став батько-військовий

Марічці 11 років. Вона народилася із полікістозом нирок — це рідкісне спадкове захворювання, за якого у нирці утворюється велика кількість кіст, що перешкоджають нормальному функціонуванню органу, повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

Там додали, що чотири роки тому стан дівчинки суттєво погіршився. Марічка потребувала трансплантації. Донором для неї став батько-військовий. Харківські медики скерували родину до Львова — в дитячу лікарню Святого Миколая.

За тиждень після трансплантації сім’я повернулася додому на Харківщину, зазначили медики.

15:33

Російський дрон збили на Харківщині

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу «приземлили» ворожий БпЛА за допомогою антидронової рушниці, повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Дрон лишився практично неушкодженим і тепер після перепрограмування полетить із вибуховим подарунком до своїх попередніх власників», – зазначили прикордонники.

Відео: ДПСУ

13:02

Дві керовані авіабомби РФ зруйнували ангари з зерном та будівлю для його обробки у Вовчанську

«Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

11:39

256 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку

За добу ворог атакував позиції українських захисників під Куп’янськом та Лиманом 8 разів, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Також ворог 574 рази обстріляв українські позиції з артилерії та мінометів. Крім цього, окупанти застосували 30 дронів-камікадзе.

Тим часом українські воїни знищили 73 одиниці техніки. Серед якої – 11 БМП, 4 танки та 1 БТР.

«Погода достатньо впливає на перебіг подій. -15 було на дворі вдень, достатньо нашим захисникам не є комфортно в тих умовах, які є. Але, намагаються максимально знищувати ворога», – зазначив Фітьо.

10:57

Армія РФ обстріляла село Одноробівка: влучили у пам’ятник воїнам Другої світової війни

Село обстріляли з артилерії 13 січня о 23:00, повідомили у виданні «Зоря».

«Як наслідок – пошкоджено вісім будинків, господарчі споруди, енерго- та газомережі. Також ворог влучив у пам’ятник воїнам Другої світової війни. Жертв немає. Фахівці працюють над відновленням інфраструктури», – зазначив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко.

10:32

Де РФ готується атакувати найближчим часом на Харківщині: аналіз Машовця

На Куп’янському напрямку найближчим часом війська РФ готуються атакувати позиції ЗСУ у напрямку сіл Ягідне – Іванівка та Ягідне – Кислівка, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«Своєю чергою, обійти село Стельмахівка з півночі, ймовірно, готуються і підрозділи 27-ї омсбр противника, яким для цього доведеться пробитися через Новоселівське в район на захід від нього. Але, на мою думку, перспективи наступу у бік села Іванівка, зараз, виглядають, скажімо так, трохи сумнівно. Чому я, звичайно, зі зрозумілих причин писати не буду. Проте, підкреслю – командування противника явно не враховує у своєму оперативному плануванні один нюанс, а саме – взаємозв’язок та взаємовплив ситуації на різних ділянках Куп’янського напрямку, один на одного», – зазначив Машовець.

09:30

Наслідки обстрілів Харківщини показали правоохоронці

«14 січня близько 01:30 окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по місту Вовчанськ. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Вчора село Веселе також ворог обстріляв з КАБів. Пошкоджений приватний будинок. У селі Івашки пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Постраждалих немає», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

09:07

Обстріли Харківщини: зведення Синєгубова

Близько 01:30 окупанти завдали ударів КАБами по місту Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство: два ангари та тік. Інформації щодо потерпілих немає. Також були перебої з електропостачанням, наразі живлення відновили, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Вчора о 09:30 стався обстріл КАБами села Веселе. Пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих. Близько 13:00 окупанти обстріляли село Івашки. Пошкоджено 3 житлових будинки, автомобілі, господарчі споруди. Без потерпілих. О 14:00 ворог з мінометів обстріляв селище Золочів. Без потерпілих», – зазначив Синєгубов.

08:34

Доба на Харківщині минула без пожеж через обстріли – ДСНС

Загалом в області за добу рятувальники виїжджали гасити 9 пожеж, які виникли через різні причини, не пов’язані з бойовими діями, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Про жертви та постраждалих не повідомляють.

07:16

Чотири атаки військ РФ відбили Сили оборони біля Синьківки

Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Веселе, Піщане та Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

07:00

Вночі на Харківщині тричі оголошували повітряну тривогу

Вперше сирена звучала о 00:57. У моніторингових каналах повідомляли про тактичну авіацію на півночі.

Вдруге повітряну тривогу оголошували о 01:05. Потім – о 02:24. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Відбій пролунав о 02:51.

Вже вранці о 06:25 оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики, повідомили у ПС ЗСУ.

Відбій пролунав о 06:52.