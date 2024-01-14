Понад 250 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ
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За добу ворог атакував позиції українських захисників під Куп’янськом та Лиманом 8 разів, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Також ворог 574 рази обстріляв українські позиції з артилерії та мінометів. Крім цього, окупанти застосували 30 дронів-камікадзе.
Тим часом українські воїни знищили 256 окупантів та 73 одиниці техніки. Серед якої – 11 БМП, 4 танки та 1 БТР.
«Погода достатньо впливає на перебіг подій. -15 було на дворі вдень, достатньо нашим захисникам не є комфортно в тих умовах, які є. Але, намагаються максимально знищувати ворога», – зазначив Фітьо.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, знищили, ЗСУ, куп'янск, окупанти, сутки, Фитьо;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 11:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ворог атакував позиції українських захисників під Куп’янськом та Лиманом 8 разів, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".