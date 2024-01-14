Live
  • Нд 14.01.2024
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Понад 250 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Суспільство 11:36   14.01.2024
Вікторія Яковенко
Понад 250 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ Фото: скриншот

За добу ворог атакував позиції українських захисників під Куп’янськом та Лиманом 8 разів, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Також ворог 574 рази обстріляв українські позиції з артилерії та мінометів. Крім цього, окупанти застосували 30 дронів-камікадзе.

Тим часом українські воїни знищили 256 окупантів та 73 одиниці техніки. Серед якої – 11 БМП, 4 танки та 1 БТР.

«Погода достатньо впливає на перебіг подій. -15 було на дворі вдень, достатньо нашим захисникам не є комфортно в тих умовах, які є. Але, намагаються максимально знищувати ворога», – зазначив Фітьо.

Читайте також: Вночі росіяни КАБами вдарили по Вовчанську і пошкодили підприємство – ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 14.01: аналітик про плани РФ, удар по зерносховищу
Головні новини Харкова 14.01: аналітик про плани РФ, удар по зерносховищу
14.01.2024, 21:47
Юного жителя Харківщини у гідрокостюмі піймали на кордоні з Румунією (фото)
Юного жителя Харківщини у гідрокостюмі піймали на кордоні з Румунією (фото)
14.01.2024, 21:40
Яка погода очікується в Харкові та області 15 січня – прогноз
Яка погода очікується в Харкові та області 15 січня – прогноз
14.01.2024, 20:25
На Харківщині ЗСУ відбили три ворожі атаки – Генштаб
На Харківщині ЗСУ відбили три ворожі атаки – Генштаб
14.01.2024, 20:00
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Убив знайомого, а потім сам викликав копів: чоловіка затримали на Харківщині
Убив знайомого, а потім сам викликав копів: чоловіка затримали на Харківщині
14.01.2024, 18:55

Новини за темою:

11:36
Понад 250 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ
10:28
Де РФ готується атакувати найближчим часом на Харківщині: аналіз Машовця
07:12
Під ударами авіації РФ були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб
15:26
Це був інформаційний вкид – Фітьо знову заспокоїв харків’ян щодо «наступу РФ»
19:22
Ворог двічі намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Ви читали новину: «Понад 250 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ворог атакував позиції українських захисників під Куп’янськом та Лиманом 8 разів, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".