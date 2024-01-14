Понад 250 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

За добу ворог атакував позиції українських захисників під Куп’янськом та Лиманом 8 разів, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Також ворог 574 рази обстріляв українські позиції з артилерії та мінометів. Крім цього, окупанти застосували 30 дронів-камікадзе.

Тим часом українські воїни знищили 256 окупантів та 73 одиниці техніки. Серед якої – 11 БМП, 4 танки та 1 БТР.

«Погода достатньо впливає на перебіг подій. -15 було на дворі вдень, достатньо нашим захисникам не є комфортно в тих умовах, які є. Але, намагаються максимально знищувати ворога», – зазначив Фітьо.