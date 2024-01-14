Более 250 оккупантов уничтожили за сутки на Купянско-Лиманском направлении

За сутки враг атаковал позиции украинских защитников под Купянском и Лиманом 8 раз, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Также враг 574 раз обстрелял украинские позиции из артиллерии и минометам. Кроме этого, оккупанты применили 30 дронов-камикадзе.

Тем временем украинские воины уничтожили 256 оккупантов и 73 единицы техники. Среди которой – 11 БМП, 4 танка и 1 БТР.

«Погода достаточно влияет на ход событий. -15 было на дворе днем, достаточно нашим защитникам не комфортно в тех условиях, которые есть. Тем не менее, пытаются максимально уничтожать врага», — отметил Фитьо.