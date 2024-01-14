Более 250 оккупантов уничтожили за сутки на Купянско-Лиманском направлении
Фото: скриншот
За сутки враг атаковал позиции украинских защитников под Купянском и Лиманом 8 раз, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Также враг 574 раз обстрелял украинские позиции из артиллерии и минометам. Кроме этого, оккупанты применили 30 дронов-камикадзе.
Тем временем украинские воины уничтожили 256 оккупантов и 73 единицы техники. Среди которой – 11 БМП, 4 танка и 1 БТР.
«Погода достаточно влияет на ход событий. -15 было на дворе днем, достаточно нашим защитникам не комфортно в тех условиях, которые есть. Тем не менее, пытаются максимально уничтожать врага», — отметил Фитьо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, знищили, купянск, оккупанты, окупанти, сутки, уничтожили, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 11:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки враг атаковал позиции украинских защитников под Купянском и Лиманом 8 раз, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".