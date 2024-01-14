РФ влучила у пам’ятник воїнам Другої світової війни на Харківщині (фото)

13 січня о 23:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади.

«Як наслідок – пошкоджено вісім будинків, господарчі споруди, енерго- та газомережі. Також ворог влучив у пам’ятник воїнам Другої світової війни. Жертв немає. Фахівці працюють над відновленням інфраструктури», – повідомили у виданні «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової селищної адміністрації Віктора Коваленка.