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РФ влучила у пам’ятник воїнам Другої світової війни на Харківщині (фото)

Події 10:51   14.01.2024
Вікторія Яковенко
РФ влучила у пам’ятник воїнам Другої світової війни на Харківщині (фото) Фото: “Зоря”

13 січня о 23:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади.

«Як наслідок – пошкоджено вісім будинків, господарчі споруди, енерго- та газомережі. Також ворог влучив у пам’ятник воїнам Другої світової війни. Жертв немає. Фахівці працюють над відновленням інфраструктури», – повідомили у виданні «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової селищної адміністрації Віктора Коваленка.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 10:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 січня о 23:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади.".