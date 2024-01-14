РФ влучила у пам’ятник воїнам Другої світової війни на Харківщині (фото)
Фото: “Зоря”
13 січня о 23:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади.
«Як наслідок – пошкоджено вісім будинків, господарчі споруди, енерго- та газомережі. Також ворог влучив у пам’ятник воїнам Другої світової війни. Жертв немає. Фахівці працюють над відновленням інфраструктури», – повідомили у виданні «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової селищної адміністрації Віктора Коваленка.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 10:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 січня о 23:00 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади.".