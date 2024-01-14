На Харківщині ЗСУ відбили три ворожі атаки – Генштаб

3 атаки росіян відбили українські захисники на Куп’янському напрямку поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем ворога опинилися населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Вовчанськ, Бочкове й Бударки – на Слобожанському.