На Харківщині ЗСУ відбили три ворожі атаки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
3 атаки росіян відбили українські захисники на Куп’янському напрямку поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем ворога опинилися населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Вовчанськ, Бочкове й Бударки – на Слобожанському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, обстріл, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 20:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 атаки росіян відбили українські захисники на Куп’янському напрямку поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".