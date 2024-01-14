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На Харківщині ЗСУ відбили три ворожі атаки – Генштаб

Події 20:00   14.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині ЗСУ відбили три ворожі атаки – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

3 атаки росіян відбили українські захисники на Куп’янському напрямку поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем ворога опинилися населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Вовчанськ, Бочкове й Бударки – на Слобожанському.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 атаки росіян відбили українські захисники на Куп’янському напрямку поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".