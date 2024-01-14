На Харьковщине ВСУ отбили три вражеские атаки — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
3 атаки россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи сел Синьковка и Петропавловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем врага оказались населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Волчанск, Бочково и Бударки – на Слобожанском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, обстрел, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 20:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 атаки россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи сел Синьковка и Петропавловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".