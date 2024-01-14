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На Харьковщине ВСУ отбили три вражеские атаки — Генштаб

Происшествия 20:00   14.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине ВСУ отбили три вражеские атаки — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

3 атаки россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи сел Синьковка и Петропавловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем врага оказались населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Волчанск, Бочково и Бударки – на Слобожанском.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 атаки россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи сел Синьковка и Петропавловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".