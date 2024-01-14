На Харьковщине ВСУ отбили три вражеские атаки — Генштаб

3 атаки россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи сел Синьковка и Петропавловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем врага оказались населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Волчанск, Бочково и Бударки – на Слобожанском.