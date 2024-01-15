Удары по Харькову 2 и 10 января: в больницах остаются 8 раненых

В результате вражеских обстрелов Харькова 2 и 10 января в медучреждениях города находятся 8 раненых, сообщили в ХОВА.

В частности, в результате ракетного удара 2 января в больницах — 5 человек, из них 3 женщин и 2 мужчин.

В результате обстрела 10 января в медучреждениях находятся 3 человека: 2 женщины и 1 мужчина.

«У всех пострадавших состояние среднее, стабильное», — отметили в ХОВА.