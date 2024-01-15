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Удары по Харькову 2 и 10 января: в больницах остаются 8 раненых

Общество 15:15   15.01.2024
Виктория Яковенко
Удары по Харькову 2 и 10 января: в больницах остаются 8 раненых

В результате вражеских обстрелов Харькова 2 и 10 января в медучреждениях города находятся 8 раненых, сообщили в ХОВА.

В частности, в результате ракетного удара 2 января в больницах — 5 человек, из них 3 женщин и 2 мужчин.

В результате обстрела 10 января в медучреждениях находятся 3 человека: 2 женщины и 1 мужчина.

«У всех пострадавших состояние среднее, стабильное», — отметили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 15:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Харькова 2 и 10 января в медучреждениях города находятся 8 раненых, сообщили в ХОВА.".