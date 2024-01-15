Удари по Харкову 2 та 10 січня: у лікарнях залишаються 8 поранених

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова 2 та 10 січня у медзакладах міста перебувають 8 поранених, повідомили у ХОВА.

Зокрема, в результаті ракетного удару 2 січня у лікарнях – 5 людей, з них 3 жінки та 2 чоловіків.

Внаслідок обстрілу 10 січня у медзакладах перебувають 3 людей: 2 жінки та 1 чоловік.

«В усіх потерпілих стан середній, стабільний», – зазначили у ХОВА.