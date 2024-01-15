Удар по готелю в Харкові 10 січня: завали ще розбирають – ДСНС
У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали готельного комплексу, пошкодженого внаслідок удару РФ 10 січня.
Роботи триватимуть щонайменше ще 2 дні, повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко під час брифінгу.
«Наразі задіяна важка техніка. Там в одному з корпусів готельного комплексу необхідно розібрати будівельну конструкцію верхнього поверху», – зазначив Василенко.
Він уточнив, що по комплексу росіяни вдарили двома ракетами. Одна – влучила у фасадну частину, друга – у сусідній корпус готелю та зруйнувала верхні поверхи.
Нагадаємо, два вибухи пролунали в Харкові близько 22:30 10 січня. Одна з ракет, випущених із комплексу С-300 із території РФ, вдарила по будівлі готельного комплексу на вулиці Шевченка. Друга вдарила за кілька метрів від нього. На той момент у постраждалих будівлях перебувало понад 30 цивільних. У тому числі – вісім співробітників та 23 постояльці. Серед постраждалих – громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обоє представляють ЗМІ Туреччини.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гостинница, ГСЧС, завали, рф, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар по готелю в Харкові 10 січня: завали ще розбирають – ДСНС»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 13:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали готельного комплексу, пошкодженого внаслідок удару РФ 10 січня.".