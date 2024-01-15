Удар по готелю в Харкові 10 січня: завали ще розбирають – ДСНС

У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали готельного комплексу, пошкодженого внаслідок удару РФ 10 січня.

Роботи триватимуть щонайменше ще 2 дні, повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко під час брифінгу.

«Наразі задіяна важка техніка. Там в одному з корпусів готельного комплексу необхідно розібрати будівельну конструкцію верхнього поверху», – зазначив Василенко.

Він уточнив, що по комплексу росіяни вдарили двома ракетами. Одна – влучила у фасадну частину, друга – у сусідній корпус готелю та зруйнувала верхні поверхи.

Нагадаємо, два вибухи пролунали в Харкові близько 22:30 10 січня. Одна з ракет, випущених із комплексу С-300 із території РФ, вдарила по будівлі готельного комплексу на вулиці Шевченка. Друга вдарила за кілька метрів від нього. На той момент у постраждалих будівлях перебувало понад 30 цивільних. У тому числі – вісім співробітників та 23 постояльці. Серед постраждалих – громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обоє представляють ЗМІ Туреччини.