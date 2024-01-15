Удар по гостинице в Харькове 10 января: завалы еще разбирают – ГСЧС

В Харькове спасатели продолжают разбирать завалы гостиничного комплекса, поврежденного в результате удара РФ 10 января.

Работы продлятся по меньшей мере еще 2 дня, сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко во время брифинга.

«Сейчас задействована тяжелая техника. Там в одном из корпусов гостиничного комплекса необходимо разобрать строительную конструкцию верхнего этажа», – отметил Василенко.

Он уточнил, что по комплексу россияне ударили двумя ракетами. Одна – попала в фасадную часть, вторая – в соседний корпус и разрушила верхние этажи.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове около 22:30 10 января. Одна из ракет, выпущенных из комплекса С-300 с территории РФ, ударила по зданию гостиничного комплекса на улице Шевченко. Вторая ударила в нескольких метрах от него. На тот момент в пострадавших зданиях находилось более 30 гражданских. В том числе — восемь сотрудников и 23 постояльца. Среди пострадавших — гражданка Турции и гражданин Грузии. Оба представляли СМИ Турции.