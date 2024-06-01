Синєгубов повідомив про стан постраждалих через ракетний удар по Балаклії
Фото: Олег Синєгубов
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила по місту Балаклія на Харківщині о 05:00.
«На момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них – одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років», – зазначив Синєгубов.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа. У всіх постраждалих – стан середньої важкості, у одної дитини – гостра реакція на стрес. Постраждалих шпиталізували, додав голова ХОВА.
Нагадаємо, у Балаклійській МВА повідомляли, що удар росіян припав по приватному сектору в місті.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, пострадали, ракетный, сінєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 07:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила по місту Балаклія на Харківщині о 05:00.".