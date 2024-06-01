РФ вдарила по Балаклії: серед постраждалих – діти і вагітна

Армія РФ обстріляла приватний сектор в місті Балаклія на Харківщині.

Внаслідок удару відсутнє електропостачання в мікрорайонах Лагері та Лагерські піски. Попередньо, постраждали 12 людей, з них – 8 дітей та вагітна жінка, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Про те, що ворог завдає ударів по місту у МВА повідомляли о 05:10.