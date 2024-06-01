РФ вдарила по Балаклії: серед постраждалих – діти і вагітна
Армія РФ обстріляла приватний сектор в місті Балаклія на Харківщині.
Внаслідок удару відсутнє електропостачання в мікрорайонах Лагері та Лагерські піски. Попередньо, постраждали 12 людей, з них – 8 дітей та вагітна жінка, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Про те, що ворог завдає ударів по місту у МВА повідомляли о 05:10.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 07:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ обстріляла приватний сектор в місті Балаклія на Харківщині.".