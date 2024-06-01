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РФ вдарила по Балаклії: серед постраждалих – діти і вагітна

Події 07:03   01.06.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по Балаклії: серед постраждалих – діти і вагітна

Армія РФ обстріляла приватний сектор в місті Балаклія на Харківщині.

Внаслідок удару відсутнє електропостачання в мікрорайонах Лагері та Лагерські піски. Попередньо, постраждали 12 людей, з них – 8 дітей та вагітна жінка, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Про те, що ворог завдає ударів по місту у МВА повідомляли о 05:10.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 07:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ обстріляла приватний сектор в місті Балаклія на Харківщині.".