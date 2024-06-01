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РФ ударила по Балаклее: среди пострадавших – дети и беременная

Происшествия 07:03   01.06.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по Балаклее: среди пострадавших – дети и беременная

Армия РФ обстреляла частный сектор в городе Балаклея на Харьковщине.

В результате удара отсутствует электроснабжение в микрорайонах Лагери и Лагерские пески. Предварительно, пострадали 12 человек, из них — 8 детей и беременная женщина, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

О том, что враг наносит удары по городу в МВА сообщали в 05:10.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреляла частный сектор в городе Балаклея на Харьковщине.".