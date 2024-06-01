РФ ударила по Балаклее: среди пострадавших – дети и беременная
Армия РФ обстреляла частный сектор в городе Балаклея на Харьковщине.
В результате удара отсутствует электроснабжение в микрорайонах Лагери и Лагерские пески. Предварительно, пострадали 12 человек, из них — 8 детей и беременная женщина, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
О том, что враг наносит удары по городу в МВА сообщали в 05:10.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, беременная, діти, дети, пострадали, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 07:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреляла частный сектор в городе Балаклея на Харьковщине.".