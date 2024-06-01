РФ ударила по Балаклее: среди пострадавших – дети и беременная

Армия РФ обстреляла частный сектор в городе Балаклея на Харьковщине.

В результате удара отсутствует электроснабжение в микрорайонах Лагери и Лагерские пески. Предварительно, пострадали 12 человек, из них — 8 детей и беременная женщина, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

О том, что враг наносит удары по городу в МВА сообщали в 05:10.