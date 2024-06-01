Удар по дому в Харькове: из-под завалов достали тело еще одной жертвы

Во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома в Новобаварском районе спасатели нашли тело еще одного погибшего.

«В целом на месте проведения аварийно-спасательных работ обнаружены 6 погибших», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Разбор завалов продолжается. Сейчас на месте работают 70 спасателей и 12 единиц аварийно-спасательной техники.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50 30 мая. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Погибли шесть человек — пятеро из-за удара по многоэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко «Суспільне. Харків». Пострадали 25 людей.