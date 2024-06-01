Live
  • Сб 01.06.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Удар по дому в Харькове: из-под завалов достали тело еще одной жертвы

Происшествия 06:42   01.06.2024
Виктория Яковенко
Удар по дому в Харькове: из-под завалов достали тело еще одной жертвы Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома в Новобаварском районе спасатели нашли тело еще одного погибшего.

«В целом на месте проведения аварийно-спасательных работ обнаружены 6 погибших», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Разбор завалов продолжается. Сейчас на месте работают 70 спасателей и 12 единиц аварийно-спасательной техники.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50 30 мая. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета».  Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Погибли шесть человек — пятеро из-за удара по многоэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко «Суспільне. Харків». Пострадали 25 людей.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 1.06: удар по Балаклее — пострадали дети и беременная
Главные новости Харькова 1.06: удар по Балаклее — пострадали дети и беременная
01.06.2024, 07:07
Удар по дому в Харькове: из-под завалов достали тело еще одной жертвы
Удар по дому в Харькове: из-под завалов достали тело еще одной жертвы
01.06.2024, 06:42
РФ ударила по Балаклее: среди пострадавших – дети и беременная
РФ ударила по Балаклее: среди пострадавших – дети и беременная
01.06.2024, 07:03
Кратковременный дождь. Каким будет первый день лета в Харькове и области
Кратковременный дождь. Каким будет первый день лета в Харькове и области
31.05.2024, 20:24
Подорожание электроэнергии с 1 июня: каким будет тариф, пояснение Минэнерго
Подорожание электроэнергии с 1 июня: каким будет тариф, пояснение Минэнерго
31.05.2024, 17:52
Угробить дорогущую систему. Почему власти не размешают ЗРК Patriot в Харькове
Угробить дорогущую систему. Почему власти не размешают ЗРК Patriot в Харькове
31.05.2024, 18:57

Новости по теме:

11:11
На Харьковщине – 14 лесных пожаров, горит более 3700 га (фото)
07:40
В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы: 24 пострадавших (видео)
12:44
На Харьковщине горел дом: спасли собаку, пострадали три человека (фото)
08:58
На Харьковщине тушат 15 лесных пожаров, горят 3000 га — ГСЧС
09:03
26 пожаров в экосистемах возникли на Харьковщине за сутки

Вы читали новость: «Удар по дому в Харькове: из-под завалов достали тело еще одной жертвы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 06:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома в Новобаварском районе спасатели нашли тело еще одного погибшего.".