Удар по будинку в Харкові: з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви

Під час розбору завалів на місці зруйнованого під’їзду житлового будинку в Новобаварському районі рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

«Загалом на місці проведення аварійно-пошукових робіт виявлено та вилучено 6 загиблих», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Розбір завалів продовжується. Наразі на місці працюють 70 рятувальників та 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50 30 червня. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та працівник поліції, які прибули на місце першого “прильоту”. Синєгубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Загинули шестеро людей – п’ятеро через удар по багатоповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці, повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко “Суспільне. Харків”. Постраждали 25 людей.