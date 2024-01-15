Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, обстріли, ДТП з постраждалими

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

14:51

Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії

Торік у Харкові відкрилися 12 супермаркетів та 20 мінімаркетів, повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.

«Збільшення кількості підприємств свідчить про зростання попиту населення на товари та послуги, а, значить, і про збільшення кількості харків’ян, які повертаються до міста», – зазначили у мерії.

За їхніми даними, наразі у місті працюють близько 3,3 тисячі підприємств торгівлі, а також 48 ринків та торговельних майданчиків. Крім цього, у Харкові функціонує 16 гіпермаркетів, 215 супермаркетів та 45 торгових центрів.

13:24

Рух вулицею Трінклера у центрі Харкова заборонили

Проїзд закрито на ділянці від проспекту Незалежності до майдану Свободи – там усувають наслідки ракетного удару по готелю Kharkiv Palace 30 грудня.

Як повідомляють у міськраді, об’їхати закриту ділянку можна по вулиці Сумській, проспекту Незалежності, проспекту Науки, майдану Свободи.

“Спочатку демонтаж аварійних конструкцій на верхніх поверхах, тепер закриття вікон. В готелі тривають відновлювальні роботи”, – пишуть Харків Новини.

Відео: Харків Новини

13:12

З річки у Харкові рятувальники дістали тіло літньої жінки

НП сталася на річці Харків у Київському районі. Загинула жінка 1950 року народження, повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко під час брифінгу 15 січня.

«За минулий тиждень, з 8 по 14 січня, підрозділи ДСНС здійснили 176 виїздів, з яких на ліквідацію пожеж – 71, на пожежі, пов’язані з ворожими обстрілами – 4», – додав Василенко.

12:24

Наслідки обстрілів Харківщини показали правоохоронці

«14 січня російські військові здійснили обстріл села Вільхуватка. Пошкоджені складські приміщення цивільного підприємства. Також вночі 14 січня окупанти вдарили по місту Вовчанськ: зазнали пошкоджень тік та два ангари підприємства», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, ворог бив по цим населених пунктах КАБами.

Також армія РФ вчора з артилерії обстріляла Купʼянськ. У місті частково зруйновані приватні житлові будинки та господарчі будівлі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

11:19

7 людей постраждали через ДТП на Харківщині: серед поранених – дитина

Аварія сталася 14 січня близько 19:50 на трасі «Харків-Суми» на виїзді з міста Богодухів. Зіткнулися автомобілі «Chevrolet» та «ВАЗ-2108», повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що 44-річний водій «ВАЗ-2108» виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з іншим авто під керуванням 41-річного мешканця Сумської області. В результаті ДТП постраждали водій «Chevrolet», його 42-річна дружина та 12-річна донька. Водій «ВАЗ» та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження», – додали в поліції.

Наразі автівки помістили на майданчик тимчасового затримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

10:18

Поліція показала уламки снарядів, якими вдарили по Харківщині

“Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами села Вільхуватка пошкоджено підприємство. З РСЗВ “Град” ворог завдав удару по місту Куп’янськ. Пошкоджені житлові будинки. Також під обстрілами були Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

08:24

По Куп’янську били з “Града”, на Вільхуватку скинули керовану авіабомбу

Понад 15 населених пунктів Харківщини були під обстрілами протягом доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Зокрема, на село Вільхуватка, за попередніми даними, росіяни скинули керовану авіабомбу. А по Куп’янську вдарили з РСЗВ “Град”. Обійшлося без постраждалих. За добу в області один поранений – чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет у лісі в районі Золочева. Поранення важке.

07:08

Генштаб ЗСУ повідомив про три атаки на Куп’янському напрямку та авіаудари біля кордону

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області”, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Армія РФ завдала авіаударів по Вільхуватці та Вовчанську.

07:01

Ніч із трьома тривогами, але без вибухів

Минула ніч у Харкові була тривожною. Сирени звучали тричі: з 23:59 до 00:16, з 04:10 до 04:32 та з 04:34 до 05:04. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у східних областях України.

У Харкові обійшлося без вибухів