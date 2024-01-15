Уродженець Вовчанська з РФ “зливав” ворогу позиції захисників Харківщини – СБУ

СБУ заочно повідомила про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) 36-річному уродженцю міста Вовчанськ, який до початку повномасштабної війни виїхав у РФ. За версією слідства, за допомогою спільника, який залишався на Харківщині, він передавав ворогові дані про позиції українських захисників.

Супротивника насамперед цікавила інформація щодо розташування артилерії та бойові позиції українських військ на Харківщині, повідомляє речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Перебуваючи на території РФ, фігурант дистанційно залучив свого знайомого з Харківської області до негласної співпраці, за що обіцяв гроші. Отриману інформацію він надсилав до російського телеграм-бота, створеного для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони України. Їх окупанти використовували для ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

“Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли завдаванню ударів по місцях базування українських сил“, – розповів Абдула.

Двох спільників фігуранта силовики затримали у травні минулого року. Триває досудове слідство.