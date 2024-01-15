Live
  • Вт 16.01.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.86
  • EUR 41.48

Уродженець Вовчанська з РФ “зливав” ворогу позиції захисників Харківщини – СБУ

Суспільство 14:59   15.01.2024
Олена Нагорна
Уродженець Вовчанська з РФ “зливав” ворогу позиції захисників Харківщини – СБУ

СБУ заочно повідомила про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) 36-річному уродженцю міста Вовчанськ, який до початку повномасштабної війни виїхав у РФ. За версією слідства, за допомогою спільника, який залишався на Харківщині, він передавав ворогові дані про позиції українських захисників.

Супротивника насамперед цікавила інформація щодо розташування артилерії та бойові позиції українських військ на Харківщині, повідомляє речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Перебуваючи на території РФ, фігурант дистанційно залучив свого знайомого з Харківської області до негласної співпраці, за що обіцяв гроші. Отриману інформацію він надсилав до російського телеграм-бота, створеного для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони України. Їх окупанти використовували для ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли завдаванню ударів по місцях базування українських сил“, – розповів Абдула.

Двох спільників фігуранта силовики затримали у травні минулого року. Триває досудове слідство.

Читайте також: Довічне за охорону “Першого дзвоника” на Харківщині світить експоліціянтці

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, “Золотий хрест” від Сирського
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, “Золотий хрест” від Сирського
15.01.2024, 22:51
Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 16 січня у Харкові та області
Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 16 січня у Харкові та області
15.01.2024, 21:11
Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові
Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові
15.01.2024, 22:22
Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади
Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади
15.01.2024, 20:14
Парад знищеної техніки рф влаштували ЗСУ на Куп’янському напрямку Харківщини
Парад знищеної техніки рф влаштували ЗСУ на Куп’янському напрямку Харківщини
15.01.2024, 19:10
На зведенні дитячого майданчика під Харковом вкрали 400 тисяч: справа в суді
На зведенні дитячого майданчика під Харковом вкрали 400 тисяч: справа в суді
15.01.2024, 16:28

Новини за темою:

10:58
Довічне за охорону “Першого дзвоника” на Харківщині світить експоліціянтці
11:11
Судитимуть харківʼянина, який випитував про ЗСУ для Генштабу РФ
15:18
Безугла VS Залужний. Політичне харакірі нардепки чи спланована акція?
10:22
Співробітник Укренерго в Харкові працював на ворога: справу передали до суду
10:00
“Вдень у мене заняття” – доцент вишу в Харкові працював на ГРУ

Ви читали новину: «Уродженець Вовчанська з РФ “зливав” ворогу позиції захисників Харківщини – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 14:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ заочно повідомила про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) 36-річному уродженцю міста Вовчанськ, який до початку повномасштабної війни виїхав у РФ".