Уроженец Волчанска из РФ “сливал” врагу позиции защитников Харьковщины — СБУ
СБУ заочно сообщила о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УКУ) 36-летнему уроженцу города Волчанск, который до начала полномасштабной войны выехал в РФ. По версии следствия, с помощью сообщника, остававшегося на Харьковщине, он передавал врагу данные о позициях украинских защитников.
Противника прежде всего интересовала информация о расположении артиллерии и боевых позициях украинских войск на Харьковщине, сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Находясь на территории РФ, фигурант дистанционно привлек своего знакомого из Харьковской области к негласному сотрудничеству, за что обещал деньги. Полученную информацию он посылал в российский Telegram-бот, созданный для сбора разведданных о дислокации Сил обороны Украины. Их оккупанты использовали для ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.
«Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили нанесение ударов по местам базирования украинских сил», — рассказал Абдула.
Двоих сообщников фигуранта силовики задержали в мае прошлого года. Продолжается досудебное следствие.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госизмена, полиции, СБУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 14:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заочно сообщила о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УКУ) 36-летнему уроженцу города Волчанск, который до начала полномасштабной войны выехал в РФ".