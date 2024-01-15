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Уроженец Волчанска из РФ “сливал” врагу позиции защитников Харьковщины — СБУ

Общество 14:59   15.01.2024
Елена Нагорная
Уроженец Волчанска из РФ “сливал” врагу позиции защитников Харьковщины — СБУ Фото: УСБУ в Харьковской области

СБУ заочно сообщила о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УКУ) 36-летнему уроженцу города Волчанск, который до начала полномасштабной войны выехал в РФ. По версии следствия, с помощью сообщника, остававшегося на Харьковщине, он передавал врагу данные о позициях украинских защитников.

Противника прежде всего интересовала информация о расположении артиллерии и боевых позициях украинских войск на Харьковщине, сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Находясь на территории РФ, фигурант дистанционно привлек своего знакомого из Харьковской области к негласному сотрудничеству, за что обещал деньги. Полученную информацию он посылал в российский Telegram-бот, созданный для сбора разведданных о дислокации Сил обороны Украины. Их оккупанты использовали для ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

«Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили нанесение ударов по местам базирования украинских сил», — рассказал Абдула.

Двоих сообщников фигуранта силовики задержали в мае прошлого года. Продолжается досудебное следствие.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 14:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заочно сообщила о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УКУ) 36-летнему уроженцу города Волчанск, который до начала полномасштабной войны выехал в РФ".