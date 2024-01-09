Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской

Общество 10:58   09.01.2024
Оксана Горун
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской

Пожизненное заключение — таков максимальный срок по статье «госизмена». Именно в ней обвиняют бывшую сотрудницу полиции Харьковской области, которая пошла «на работу» к оккупантам.

Дело экс-полицейской передали в суд. Пока что разбирать его будут заочно, так как сама фигурантка сбежала после деоккупации региона. До этого она работала полицейским отдела реагирования патрульной полиции в Купянске.

«В июне 2022 года, будучи в оккупированном г. Купянск, она заняла должность «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «УВД ВГА Харьковской области». Все документы, оформленные женщиной, были в соответствии с российским законодательством», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В частности, женщина охраняла «общественный порядок» во время российского «Первого звонка» в одной из школ Купянска — буквально накануне освобождения города ВСУ. Она также получила должность «инспектора по делам несовершеннолетних» у оккупантов.

Читайте также: Экс-полицейскую с Харьковщины приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией

«Службу на верность украинскому народу изменница променяла на зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Обвиняемая уволена из органов Национальной полиции Украины, она объявлена в розыск», — отметили прокуроры.

Судить за госизмену предательницу будут в Червонозаводском суде Харькова. Ей грозит от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мошенники используют морозы на Харьковщине
Мошенники используют морозы на Харьковщине
09.01.2024, 08:19
Главные новости Харькова 9.01: раненые, удар РСЗО, энергетики под обстрелом
Главные новости Харькова 9.01: раненые, удар РСЗО, энергетики под обстрелом
09.01.2024, 12:05
Зарплаты топ-чиновников Харькова: иногда в 15 раз выше средних по региону
Зарплаты топ-чиновников Харькова: иногда в 15 раз выше средних по региону
09.01.2024, 09:21
Усилились обстрелы населенных пунктов – Синегубов о ситуации на Харьковщине
Усилились обстрелы населенных пунктов – Синегубов о ситуации на Харьковщине
09.01.2024, 11:26
Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
Морозы — до 20 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 января
08.01.2024, 20:04
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
09.01.2024, 10:58

Новости по теме:

11:11
Будут судить харьковчанина, собиравшего данные об ВСУ для Генштаба РФ
15:18
Безуглая VS Залужный. Политическое харакири нардепа или спланированная акция?
10:22
Сотрудник Укрэнерго в Харькове работал на врага: дело передали в суд
10:00
«Днем у меня занятия» — доцент вуза в Харькове работал на ГРУ
12:16
Наводили удары РФ по Харьковщине: юные предатели могут «сесть» пожизненно

Вы читали новость: «Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожизненное заключение — таков максимальный срок по статье «госизмена». Именно в ней обвиняют бывшую сотрудницу полиции Харьковской области, которая пошла «на работу» к оккупантам".