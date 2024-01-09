Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской
Пожизненное заключение — таков максимальный срок по статье «госизмена». Именно в ней обвиняют бывшую сотрудницу полиции Харьковской области, которая пошла «на работу» к оккупантам.
Дело экс-полицейской передали в суд. Пока что разбирать его будут заочно, так как сама фигурантка сбежала после деоккупации региона. До этого она работала полицейским отдела реагирования патрульной полиции в Купянске.
«В июне 2022 года, будучи в оккупированном г. Купянск, она заняла должность «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «УВД ВГА Харьковской области». Все документы, оформленные женщиной, были в соответствии с российским законодательством», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
В частности, женщина охраняла «общественный порядок» во время российского «Первого звонка» в одной из школ Купянска — буквально накануне освобождения города ВСУ. Она также получила должность «инспектора по делам несовершеннолетних» у оккупантов.
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«Службу на верность украинскому народу изменница променяла на зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Обвиняемая уволена из органов Национальной полиции Украины, она объявлена в розыск», — отметили прокуроры.
Судить за госизмену предательницу будут в Червонозаводском суде Харькова. Ей грозит от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госизмена, купянск, полицейская, прокуратура, суд;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожизненное заключение — таков максимальный срок по статье «госизмена». Именно в ней обвиняют бывшую сотрудницу полиции Харьковской области, которая пошла «на работу» к оккупантам".