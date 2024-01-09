Пожизненное за охрану «Первого звонка» на Харьковщине светит экс-полицейской

Пожизненное заключение — таков максимальный срок по статье «госизмена». Именно в ней обвиняют бывшую сотрудницу полиции Харьковской области, которая пошла «на работу» к оккупантам.

Дело экс-полицейской передали в суд. Пока что разбирать его будут заочно, так как сама фигурантка сбежала после деоккупации региона. До этого она работала полицейским отдела реагирования патрульной полиции в Купянске.

«В июне 2022 года, будучи в оккупированном г. Купянск, она заняла должность «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «УВД ВГА Харьковской области». Все документы, оформленные женщиной, были в соответствии с российским законодательством», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В частности, женщина охраняла «общественный порядок» во время российского «Первого звонка» в одной из школ Купянска — буквально накануне освобождения города ВСУ. Она также получила должность «инспектора по делам несовершеннолетних» у оккупантов.

«Службу на верность украинскому народу изменница променяла на зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Обвиняемая уволена из органов Национальной полиции Украины, она объявлена в розыск», — отметили прокуроры.

Судить за госизмену предательницу будут в Червонозаводском суде Харькова. Ей грозит от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.