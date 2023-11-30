Экс-полицейскую с Харьковщины приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией

Орджоникидзевский райсуд Харькова 30 ноября приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшую сотрудницу Нацполиции. Следствие установило, что во время оккупации поселка Двуречная Купянского района женщина строила карьеру при захватчиках.

Вначале женщина заняла должность «и. о. старшего участкового инспектора» в так называемом «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

При приеме на работу женщина составила для оккупантов список известных ей украинцев, которые служили в зоне АТО, и работников СБУ, после чего пошла на повышение и заняла должность «участкового уполномоченного полиции».

«Предательница лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о происшествиях. Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тысяч российских рублей. В конце июля ей даже выдали «служебное удостоверение» сроком на один год. Но на такой период предательнице оно не понадобилось. В ноябре 2022 года правоохранители ее задержали», — информируют в прокуратуре.

До вынесения приговора обвиняемая находилась под стражей. На суде свою вину она не признала.

Уже бывшую полицейскую суд признал виновной в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.



Фото: Харьковская облпрокуратура

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