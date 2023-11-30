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На 5 лет осудили харьковчанина за любовь к коммунизму и пропаганду СССР

Происшествия 16:39   30.11.2023
Оксана Якушко
На 5 лет осудили харьковчанина за любовь к коммунизму и пропаганду СССР

Сторонника коммунистического режима из Харькова посадили на 5 лет за решетку за то, что распространял в интернете запрешенную советскую символику, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

На странице в запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники» 51-летний мужчина всячески демонстрировал свою любовь к коммунистическому тоталитарному режиму, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Мужчина активно размещал сообщения, где поздравлял «С Днем советской армии и военно-морского флота», утверждал, что «красная армия всех сильней», а также цитировал песню советских времен: «Мой адрес – не дом и не улица. Мой адрес – Советский Союз!».

Поклонник советов уверял: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».

Мужчина сопровождал публикации визуальными изображениями символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе фотографиями флага СССР, значка красной звезды, Октябрьской революции, а также портретами Ленина и Сталина. И даже свою аватарку украсил, добавив изображение георгиевской ленты.

Страницу в соцсети мужчина вел очень активно – доказано почти 50 эпизодов распространения им указанной символики.

Правоохранители задержали нарушителя в сентябре этого года.

На основании собранных СБУ доказательств мужчина признан виновным по ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов). Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 16:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сторонника коммунистического режима из Харькова посадили на 5 лет за решетку за то, что распространял в интернете запрешенную советскую символику, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".