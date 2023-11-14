Из названий школ на Харьковщине «вычеркнули» героев СССР и космонавта
Три лицея переименовали в Змиевской громаде на Харьковщине, сообщила пресс-служба мэрии Змиева.
Решение приняли депутаты на сессии Змиевского горсовета. Новые названия получили следующие учебные заведения:
КУ «Змиевский лицей № 1 имени дважды Героя Советского Союза З.К.Слюсаренко» — теперь будет носить название КУ «Змиевский лицей № 1»;
КУ «Змиевский лицей №2 имени летчика-космонавта Игоря Петровича Волка» – КУ «Змиевский лицей №2»;
КУ «Соколовский лицей имени Героя Советского Союза Отакара Яроша» – КУ «Соколовский лицей имени Отакара Яроша».
«До вынесения этих вопросов в сессионный зал они прошли общественное обсуждение. Также при принятии решения было учтено мнение трудовых коллективов этих учебных заведений», — подчеркнули в Змиевской мэрии.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: Змиев, лицеи, переименование, школы;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три лицея переименовали в Змиевской громаде на Харьковщине, сообщила пресс-служба мэрии Змиева".