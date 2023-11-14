Из названий школ на Харьковщине «вычеркнули» героев СССР и космонавта

Три лицея переименовали в Змиевской громаде на Харьковщине, сообщила пресс-служба мэрии Змиева.

Решение приняли депутаты на сессии Змиевского горсовета. Новые названия получили следующие учебные заведения:

КУ «Змиевский лицей № 1 имени дважды Героя Советского Союза З.К.Слюсаренко» — теперь будет носить название КУ «Змиевский лицей № 1»;

КУ «Змиевский лицей №2 имени летчика-космонавта Игоря Петровича Волка» – КУ «Змиевский лицей №2»;

КУ «Соколовский лицей имени Героя Советского Союза Отакара Яроша» – КУ «Соколовский лицей имени Отакара Яроша».

«До вынесения этих вопросов в сессионный зал они прошли общественное обсуждение. Также при принятии решения было учтено мнение трудовых коллективов этих учебных заведений», — подчеркнули в Змиевской мэрии.