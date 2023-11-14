З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта
Три ліцеї перейменували в Зміївській громаді на Харківщині, повідомила пресслужба мерії Змієва.
Рішення ухвалили депутати на сесії Зміївської міськради. Нові назви отримали такі навчальні заклади:
КЗ “Зміївський ліцей № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка” відтепер носитиме назву КЗ “Зміївський ліцей № 1”;
КЗ “Зміївський ліцей № 2 імені льотчика-космонавта Ігоря Петровича Волка” – КЗ “Зміївський ліцей № 2”;
КЗ “Соколівський ліцей імені Героя Радянського Союзу Отакара Яроша” – КЗ “Соколівський ліцей імені Отакара Яроша”.
“До винесення цих питань до сесійної зали вони пройшли громадське обговорення. Також при ухваленні рішення було враховано думку трудових колективів цих навчальних закладів”, – наголосили в Зміївській мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три ліцеї перейменували в Зміївській громаді на Харківщині, повідомила пресслужба мерії Змієва".