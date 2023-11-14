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З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта

Політика 08:59   14.11.2023
Оксана Горун
З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта

Три ліцеї перейменували в Зміївській громаді на Харківщині, повідомила пресслужба мерії Змієва.

Рішення ухвалили депутати на сесії Зміївської міськради. Нові назви отримали такі навчальні заклади:

☑️ КЗ “Зміївський ліцей № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка” відтепер носитиме назву КЗ “Зміївський ліцей № 1”;

☑️ КЗ “Зміївський ліцей № 2 імені льотчика-космонавта Ігоря Петровича Волка” – КЗ “Зміївський ліцей № 2”;

☑️ КЗ “Соколівський ліцей імені Героя Радянського Союзу Отакара Яроша” – КЗ “Соколівський ліцей імені Отакара Яроша”.

“До винесення цих питань до сесійної зали вони пройшли громадське обговорення. Також при ухваленні рішення було враховано думку трудових колективів цих навчальних закладів”, – наголосили в Зміївській мерії.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три ліцеї перейменували в Зміївській громаді на Харківщині, повідомила пресслужба мерії Змієва".