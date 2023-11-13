У Харкові пропонують назвати вулицю ім’ям померлого редактора журналу “Футбол”

На сайті Харківської міськради опубліковано петицію, автор якої пропонує назвати у Харкові вулицю ім’ям земляка – Артема Франкова, колишнього головного редактора тижневика “Футбол”.

“31 жовтня пішов з життя видатний журналіст Артем Вадимович Франков. Його вклад в українську журналістику неоціненний, у футбольному колі немає жодної людини, яка б його не знала. Він був патріотом Харкова, міста, в якому він народився. У зв’язку із цим пропоную назвати одну з вулиць його рідного міста ім’ям Артема Вадимовича Франкова”, – запропонував автор петиції В’ячеслав Гудима.

Нагадаємо, Артем Франков помер 31 жовтня о 22:40 від інсульту. Він перебував у реанімації в Києві. Беззмінний головний редактор журналу “Футбол” був родом із Харкова. Він – випускник ХДУ (Харківського національного університету ім. Каразіна) та військової академії ім. Говорова. Починав журналістську кар’єру в газеті “Телетиждень” – заступником головного редактора. А потім переїхав до Києва, де очолив тижневик “Футбол”.

Щоб петицію розглянула Харківська міськрада, вона має набрати 5000 голосів харків’ян за 90 днів.