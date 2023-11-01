Помер головний редактор журналу “Футбол” із Харкова

Про смерть Артема Франкова – незмінного головного редактора журналу “Футбол” з 1997 року – повідомили в його телеграм-каналі.

“Дорогі друзі, з великим жалем і скорботою, змушені повідомити, що сьогодні, 31 жовтня, о 22:40, Артем Вадимович помер. Вічна пам’ять”, – написали минулої ночі в телеграмі Франкова.

Раніше інформацію щодо його смерті повідомив спортивний журналіст Андрій Шахов.

Франков перебував у реанімації в Києві.

“Він у лікарні, у реанімаційному відділенні. Другий інсульт. Ситуація непроста, але стабільна, і на сьогодні видно деякі поліпшення”, – повідомляв канал Франкова вранці 31 жовтня.

Артем Франков – родом із Харкова. Він – випускник ХДУ (Харківського національного університету ім. Каразіна) та військової академії ім. Говорова. Починав журналістську кар’єру в газеті Бориса Ложкіна “Теленеделя”. Він був заступником головного редактора цього видання. А потім переїхав до Києва, де очолив тижневик “Футбол”.