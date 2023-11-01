Умер главный редактор журнала «Футбол» из Харькова
О смерти Артема Франкова — бессменного главреда журнала «Футбол» с 1997 года — сообщили в его telegram-канале.
«Дорогие друзья, с большим сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что сегодня, 31 октября, в 22.40, Артем Вадимович умер. Вечная память», — написали минувшей ночью в telegram Франкова.
Ранее информацию о его смерти сообщил спортивный журналист Андрей Шахов.
Франков находился в реанимации в Киеве.
«Он в больнице, в реанимационном отделении. Второй инсульт. Ситуация непростая, но стабильная, и на сегодня видны кое-какие улучшения», — сообщал канал Франкова утром 31 октября.
Артем Франков — родом из Харькова. Он — выпускник ХГУ (Харьковского национального университета им. Каразина) и военной академии им. Говорова. Начинал журналистскую карьеру в газете Бориса Ложкина «Теленеделя». Он был заместителем главного редактора этого издания. А затем переехал в Киев, где возглавил еженедельник «Футбол».
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- Категории: Происшествия, Спорт, Украина, Харьков; Теги: журналист, умер;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти Артема Франкова — бессменного главреда журнала «Футбол» с 1997 года — сообщили в его telegram-канале".