Сегодня 14 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   14.12.2025
Оксана Горун
Сегодня 14 декабря 2025: какой праздник и день в истории

14 декабря в Украине – День благотворительности и День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В 1840-м родился Михаил Старицкий. В 1900-м Макс Планк презентовал закон, начавший квантовую механику. В 1911-м экспедиция Руаля Амундсена первой покорила Южный полюс. В 1918-м отрекся от власти гетман Павел Скоропадский. В 1939-м СССР исключили из Лиги наций. В 1986-м завершили строительство объекта «Укрытие» над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Праздники и памятные даты 14 декабря

14 декабря в Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и День благотворительности (отмечают во второе воскресенье декабря).

Сегодня Ханука (в этом году она начинается 14 декабря и завершается 22-го).

Второе воскресенье декабря в мире – это Всемирный день зажженных свечей и День хорового пения.

Также отмечают: Всемирный день обезьян, День жареных каштанов и День «Больше хорошего сегодня».

14 декабря в истории

14 декабря 1840 года в Черкасской области родился будущий драматург, автор пьесы «За двумя зайцами» и слов песни «Ніч яка місячна» Михаил Старицкий. Подробнее.

14 декабря 1900 года считается днем ​​рождения квантовой механики. В этот день немецкий физик-теоретик Макс Планк представил Немецкому физическому обществу свой закон распределения излучения абсолютно черного тела. Подробнее.

Физик Макс Планк
Макс Планк в своем рабочем кабинете. Фото: Джордж Грантем Бейн. Источник: http://memory.loc.gov/service/pnp/ggbain/06400/06493v.jpg

14 декабря 1911 года экспедиция норвежца Руаля Амундсена достигла Южного полюса. Подробнее.

14 декабря 1918 года – гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР. Подробнее.

14 декабря 1939 года СССР исключили из Лиги наций. Это стало наказанием за вторжение советской армии в Финляндию. Накануне, 13 декабря, Лига наций признала СССР страной-агрессором. Такое решение поддержали 28 из 40 государств, входивших в то время в Лигу наций. Советский Союз пробыл в Лиге всего пять лет – лишь немногим дольше, чем нацистская Германия (Третий Рейх сам вышел из объединения в октябре 1933-го).

14 декабря 1986 года официально сообщили о завершении строительства объекта «Укрытие» над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Подробнее.

14 декабря 2008 года иракский журналист Мунтазар аз-Зейди бросил свои ботинки в президента США Джорджа Буша – младшего. Это произошло во время совместной пресс-конференции лидера США с премьер-министром Ирака Нури аль-Малики в Багдаде.

Буш на тот момент уже завершал президентский срок, очередные выборы выиграл Барак Обама. Однако иракцам было что припомнить именно 43-му американскому президенту, ведь именно он инициировал военное вторжение в Ирак. Свою атаку на Буша журналист сопровождал выкриком: «Вот твой прощальный поцелуй, собака!»

Удара по лицу Буш избежал благодаря быстрой реакции. Аз-Зейди схватили охранники и впоследствии вытащили из комнаты. Как заявляли иракские СМИ, правозащитники и родственники журналиста, его во время задержания избили. В дальнейшем журналиста передали командованию иракской армии в Багдаде, а оно отправило под суд. Задержание журналиста вызвало массовые протесты в Ираке. Постоянно проходили акции в поддержку аз-Зейди и с требованием его освобождения. Однако это не помешало суду вынести ему приговор – три года лишения свободы за нападение на главу иностранного государства во время официального визита. На самом же деле он отсидел девять месяцев (сначала срок сократили до года, а затем выпустили заключенного за хорошее поведение еще раньше).

Но сам поступок иракца в дальнейшем стал культовым. Например: в городе Тикрит установили трехметровый медный монумент в виде ботинка (впоследствии его демонтировали власти); турецкая компания выпустила линейку обуви – «такую, как та, что бросили в Буша» и подняла себе продажи. Об этом событии даже написали книгу и поставили театральный спектакль. Аз-Зейди стал настоящим народным героем и впоследствии получил целый ряд наград в арабском мире.

Что касается Буша, то он комментировал инцидент в основном с юмором. К примеру, так: «Если вам нужны факты, то это ботинок 10-го размера, который он бросил». Или: «У меня не было много времени, чтобы что-то обдумать, я уклонялся и уклонялся».

Церковный праздник 14 декабря

14 декабря чтят память мучеников Фирса, Левкия и Калиника. Подробнее.

Народные приметы

Если собаки весь день лают, будет снегопад.

Если вороны громко каркают – похолодание.

Если звезды на небе ярко мерцают – будет метель.

Что нельзя делать 14 декабря

Нельзя оставлять открытой книгу, если ее не читаешь.

Нельзя ругаться матом.

Нельзя употреблять алкоголь.

Автор: Оксана Горун
  Дата публикации материала: 14 декабря 2025 в 06:00;

