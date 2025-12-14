Сегодня 14 декабря 2025: какой праздник и день в истории

14 декабря в Украине – День благотворительности и День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В 1840-м родился Михаил Старицкий. В 1900-м Макс Планк презентовал закон, начавший квантовую механику. В 1911-м экспедиция Руаля Амундсена первой покорила Южный полюс. В 1918-м отрекся от власти гетман Павел Скоропадский. В 1939-м СССР исключили из Лиги наций. В 1986-м завершили строительство объекта «Укрытие» над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Праздники и памятные даты 14 декабря

14 декабря в Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и День благотворительности (отмечают во второе воскресенье декабря).

Сегодня Ханука (в этом году она начинается 14 декабря и завершается 22-го).

Второе воскресенье декабря в мире – это Всемирный день зажженных свечей и День хорового пения.

Также отмечают: Всемирный день обезьян, День жареных каштанов и День «Больше хорошего сегодня».

14 декабря в истории

14 декабря 1840 года в Черкасской области родился будущий драматург, автор пьесы «За двумя зайцами» и слов песни «Ніч яка місячна» Михаил Старицкий. Подробнее.

14 декабря 1900 года считается днем ​​рождения квантовой механики. В этот день немецкий физик-теоретик Макс Планк представил Немецкому физическому обществу свой закон распределения излучения абсолютно черного тела. Подробнее.

14 декабря 1911 года экспедиция норвежца Руаля Амундсена достигла Южного полюса. Подробнее.

14 декабря 1918 года – гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР. Подробнее.

14 декабря 1939 года СССР исключили из Лиги наций. Это стало наказанием за вторжение советской армии в Финляндию. Накануне, 13 декабря, Лига наций признала СССР страной-агрессором. Такое решение поддержали 28 из 40 государств, входивших в то время в Лигу наций. Советский Союз пробыл в Лиге всего пять лет – лишь немногим дольше, чем нацистская Германия (Третий Рейх сам вышел из объединения в октябре 1933-го).

14 декабря 1986 года официально сообщили о завершении строительства объекта «Укрытие» над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Подробнее.

14 декабря 2008 года иракский журналист Мунтазар аз-Зейди бросил свои ботинки в президента США Джорджа Буша – младшего. Это произошло во время совместной пресс-конференции лидера США с премьер-министром Ирака Нури аль-Малики в Багдаде.

Буш на тот момент уже завершал президентский срок, очередные выборы выиграл Барак Обама. Однако иракцам было что припомнить именно 43-му американскому президенту, ведь именно он инициировал военное вторжение в Ирак. Свою атаку на Буша журналист сопровождал выкриком: «Вот твой прощальный поцелуй, собака!»

Удара по лицу Буш избежал благодаря быстрой реакции. Аз-Зейди схватили охранники и впоследствии вытащили из комнаты. Как заявляли иракские СМИ, правозащитники и родственники журналиста, его во время задержания избили. В дальнейшем журналиста передали командованию иракской армии в Багдаде, а оно отправило под суд. Задержание журналиста вызвало массовые протесты в Ираке. Постоянно проходили акции в поддержку аз-Зейди и с требованием его освобождения. Однако это не помешало суду вынести ему приговор – три года лишения свободы за нападение на главу иностранного государства во время официального визита. На самом же деле он отсидел девять месяцев (сначала срок сократили до года, а затем выпустили заключенного за хорошее поведение еще раньше).

Но сам поступок иракца в дальнейшем стал культовым. Например: в городе Тикрит установили трехметровый медный монумент в виде ботинка (впоследствии его демонтировали власти); турецкая компания выпустила линейку обуви – «такую, как та, что бросили в Буша» и подняла себе продажи. Об этом событии даже написали книгу и поставили театральный спектакль. Аз-Зейди стал настоящим народным героем и впоследствии получил целый ряд наград в арабском мире.

Что касается Буша, то он комментировал инцидент в основном с юмором. К примеру, так: «Если вам нужны факты, то это ботинок 10-го размера, который он бросил». Или: «У меня не было много времени, чтобы что-то обдумать, я уклонялся и уклонялся».

Церковный праздник 14 декабря

14 декабря чтят память мучеников Фирса, Левкия и Калиника. Подробнее.

Народные приметы

Если собаки весь день лают, будет снегопад.

Если вороны громко каркают – похолодание.

Если звезды на небе ярко мерцают – будет метель.

Что нельзя делать 14 декабря

Нельзя оставлять открытой книгу, если ее не читаешь.

Нельзя ругаться матом.

Нельзя употреблять алкоголь.