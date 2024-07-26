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Харьковчанина Новосельцева, препятствовавшего ВСУ, суд отправил в СИЗО

Общество 23:02   26.07.2024
Оксана Якушко
Харьковчанина Новосельцева, препятствовавшего ВСУ, суд отправил в СИЗО Фото: Википедия

Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 июля, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября 2024 года с возможностью внести 242 тыс. грн залога 44-летнему киевскому блогеру и пропагандисту Жану Новосельцеву. Его подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, сообщает Zaxid.net.

СБУ провела обыски в доме Жана Новосельцева и задержала его во вторник, 23 июля. По информации СБУ, Новосельцев вместе с сообщниками пытался сорвать мобилизацию, призывал к вооруженному сопротивлению ТЦК и «сливал» информацию об украинских военных. Для распространения дестабилизационного контента Новосельцев с сообщниками создал в соцсетях ряд каналов и страниц, общая аудитория которых составила более 600 тыс. пользователей. Кроме Новосельцева, СБУ задержала его подельника-псевдоэксперта Юрия Котова. Они получили подозрения в препятствовании законной деятельности ВСУ (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Жан Новосельцев является давним соратником 39-летнего львовского антивакцинатора и провокатора Остапа Стахива, с которым вместе организует псевдожурналистские курсы и продает удостоверение. Также он называет себя правозащитником и журналистом газеты «Галицкие известия», созданной Стаховым. Ранее Новосельцев вел канал в YouTube, насчитывавший более 100 тыс. подписчиков, но видеохостинг его удалил. Страница пропагандиста в Telegram, где дискредитирует работу ТЦК, имеет более 31 тыс. подписчиков.

В прошлом харьковский журналист, Жан Новосельцев с 2006 по 2014 год работал на канале 1+1 как корреспондент и ведущий программы «Деньги». С 2014 года он был командой проекта «Гром ТВ», связанным с министром внутренних дел Украины в правительстве Николая Азарова Виталием Захарченко. Впоследствии, в 2015 году, он вместе с коллегой Алексеем Кутеповым, который сотрудничал с Анатолием Шарием и сейчас находится за границей, рассказывал в эфире «Россия 24» о преследовании журналистов в Украине. Новосельцев и Кутепов рассказывали о своем проекте «17 канал», подозреваемом сотрудничестве с боевиками псевдореспублики.

В своих видео и публикациях Жан Новосельцев комментирует войну и мобилизацию, проблемы с электроэнергией и распространяет конспирологические теории. По его мнению, войну и пандемию коронавируса создали и контролируют глобальные элиты.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 23:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 июля, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября 2024 года с возможностью внести 242 тыс. грн залога 44-летнему киевскому блогеру и пропагандисту Жану Новосельцеву. Его подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, сообщает Zaxid.net.".