Харків’янина Новосельцева, що перешкоджав ЗСУ, суд відправив у СІЗО

Солом’янський районний суд Києва у четвер, 25 липня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 вересня 2024 року з можливістю внести 242 тис. грн застави 44-річному київському блогеру та пропагандисту Жану Новосельцеву. Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, повідомляє Zaxid.net.

СБУ провела обшуки в помешканні Жана Новосельцева й затримала його у вівторок, 23 липня. За інформацією СБУ, Новосельцев разом зі спільниками намагався зірвати мобілізацію, закликав до збройного спротиву ТЦК та «зливав» інформацію про українських військових. Для поширення дестабілізаційного контенту Новосельцев зі спільниками створив у соцмережах низку каналів та сторінок, загальна аудиторія яких становила понад 600 тис. користувачів. Крім Новосельцева, СБУ затримала його спільника-псевдоексперта Юрія Котова. Вони отримали підозри в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

Жан Новосельцев є давнім соратником 39-річного львівського антивакцинатора та провокатора Остапа Стахіва, з яким разом організовує псевдожурналістські курси та продає посвідчення. Також він називає себе правозахисником і журналістом газети «Галицькі вісті», яку створив Стахів. Раніше Новосельцев вів канал у YouTube, який налічував понад 100 тис. підписників, але відеохостинг його видалив. Сторінка пропагандиста у Telegram, де він дискредитує роботу ТЦК, має понад 31 тис. підписників.

Жан Новосельцев з 2006 до 2014 року працював на каналі 1+1 як кореспондент та ведучий програми «Гроші». З 2014 року він був команді проєкту «Гром ТВ», пов’язаного із міністром внутрішніх справ України в уряді Миколи Азарова Віталієм Захарченком. Згодом, у 2015 році, він разом з колегою Олексієм Кутєповим, який співпрацював з Анатолієм Шарієм і зараз перебуває за кордоном, розповідав в ефірі «Россия 24» про переслідування журналістів в Україні. Новосельцев та Кутєпов розповідали про свій проєкт «17 канал», підозрюваний співпраці з бойовиками псевдореспубліки.

У своїх відео та публікаціях Жан Новосельцев коментує війну та мобілізацію, проблеми з електроенергією та поширює конспірологічні теорії. На його думку, війну та пандемію коронавірусу створили та контролюють глобальні еліти.