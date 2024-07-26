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«Я нічого не робив з Фаріон!» – підозрюваного в убивстві арештували (відео)

Події 21:04   26.07.2024
Оксана Якушко
«Я нічого не робив з Фаріон!» – підозрюваного в убивстві арештували (відео)

Затриманому 18-річному хлопцеві, підозрюваному у вбивстві мовознавця та екснардепка Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд у Львові вирішив відправити фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави, повідомляє РБК-Україна.

Підозрюваний перебуватиме під вартою у Львові. Зазначимо, що адвокат підозрюваного просив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, аргументуючи це недостатньою кількістю доказів, які свідчать про причетність до злочину. Однак суд задовольнив клопотання прокурора.

Після судового засідання, спілкуючись з журналістами, адвокат підозрюваного Ігор Сулима заявив, що буде подавати апеляцію на рішення суду. У відповідь на питання РБК-Україна адвокат пояснив, що вважає рішення суду необґрунтованим.

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, о 19.30 на вулиці Масарика у Львові невідомий стріляв по Ірині Фаріон. Вона була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови. Стрілець з місця замаху втік, його розшукують. Пізніше стало відомо, що Фаріон померла у лікарні Львова. Президент України Володимир Зеленський  повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон.

Читайте також: Вбивство Фаріон: затримали 18-річного підозрюваного – Зеленський

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 21:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Затриманому 18-річному хлопцеві, підозрюваному у вбивстві мовознавця та екснардепка Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд у Львові вирішив відправити фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави, повідомляє РБК-Україна.".