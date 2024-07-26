«Я нічого не робив з Фаріон!» – підозрюваного в убивстві арештували (відео)
Затриманому 18-річному хлопцеві, підозрюваному у вбивстві мовознавця та екснардепка Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд у Львові вирішив відправити фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави, повідомляє РБК-Україна.
Підозрюваний перебуватиме під вартою у Львові. Зазначимо, що адвокат підозрюваного просив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, аргументуючи це недостатньою кількістю доказів, які свідчать про причетність до злочину. Однак суд задовольнив клопотання прокурора.
Після судового засідання, спілкуючись з журналістами, адвокат підозрюваного Ігор Сулима заявив, що буде подавати апеляцію на рішення суду. У відповідь на питання РБК-Україна адвокат пояснив, що вважає рішення суду необґрунтованим.
Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, о 19.30 на вулиці Масарика у Львові невідомий стріляв по Ірині Фаріон. Вона була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови. Стрілець з місця замаху втік, його розшукують. Пізніше стало відомо, що Фаріон померла у лікарні Львова. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Затриманому 18-річному хлопцеві, підозрюваному у вбивстві мовознавця та екснардепка Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд у Львові вирішив відправити фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави, повідомляє РБК-Україна.".