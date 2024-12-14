Сегодня 14 декабря: какой праздник и день в истории

14 декабря в Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В 1840-м родился Михаил Старицкий. В 1900-м Макс Планк презентовал закон, положивший начало квантовой механике. В 1911-м экспедиция Руаля Амундсена первой покорила Южный полюс. В 1918-м отрекся от власти гетман Павел Скоропадский. В 1939-м СССР исключили из Лиги наций. В 1986-ом завершили строительство объекта «Укрытие» над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Праздники и памятные даты 14 декабря

14 декабря в Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В мире – Всемирный день обезьян.

Также отмечают: Международный день условно бесплатных программ (вторая суббота декабря), День жареных каштанов, День «Больше добра сегодня».

14 декабря в истории

14 декабря 1840 года в Черкасской области родился будущий драматург, автор пьесы «За двумя зайцами» и слов песни «Ніч яка місячна» Михаил Старицкий. Подробнее.

14 декабря 1900 года считается днем ​​рождения квантовой механики. В этот день немецкий физик-теоретик Макс Планк представил Немецкому физическому обществу свой закон распределения излучения абсолютно черного тела (это не про цвет, а про физическое тело, которое при любой температуре поглощает все падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах). Сейчас этот закон носит имя Планка. На момент открытия физик уже был профессором, много лет преподавал в школах и университетах. Он в течение длительного времени пытался «вписать» свою революционную теорию в рамки «классической физики» того времени.

«Мои бесполезные попытки как-то ввести квант действия в классическую теорию продолжались в течение ряда лет и стоили мне немалых трудов. Некоторые мои коллеги видели в этом своего рода трагедию. Но я был другого мнения об этом, потому что польза, которую я извлекал из этого углубленного анализа, была очень значительной. Ведь теперь я точно знаю, что квант действия играет в физике гораздо большую роль, чем я изначально был склонен считать», – писал Планк впоследствии в своей «Научной автобиографии».

Планк провел ряд экспериментов, продемонстрировавших, что энергия – не непрерывное волнообразное явление. Вместо этого она состоит из «порций» – «квантов». Теория Планка позволила объяснить ряд явлений, ранее «не укладывавшихся в физическую логику», в частности: поведение тепла в твердых телах, поглощение света на атомном уровне и т.д. В 1918 году Планк получил Нобелевскую премию по физике «в знак признания услуг, которые он оказал физике своим открытием квантов энергии». В дальнейшем теорию Планка развивали «звезды физики» ХХ века, в том числе Альберт Эйнштейн и Нильс Бор. Бор увязал гипотезу квантов с проблемой строения атома, чем дал старт бурному развитию квантовой физики в 1910-х годах. Сочетание квантовой механики с теорией относительности Эйнштейна является основой современной физики.

14 декабря 1911 года экспедиция норвежца Руаля Амундсена достигла Южного полюса. Подробнее.

14 декабря 1918 года – гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР. Подробнее.

14 декабря 1939 года СССР исключили из Лиги наций. Это стало наказанием за вторжение советской армии в Финляндию. Накануне, 13 декабря, Лига наций признала СССР страной-агрессором. Такое решение поддержали 28 из 40 государств, входивших в то время в Лигу наций. Советский Союз пробыл в Лиге всего пять лет – лишь немногим дольше, чем нацистская Германия (Третий Рейх сам вышел из объединения в октябре 1933-го).

14 декабря 1986 года официально сообщили о завершении строительства объекта «Укрытие» — так называемого «саркофага» над разрушенным взрывом четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Подробнее.

Церковный праздник 14 декабря

14 декабря чтят память мучеников Фирса, Левкия и Калиника. Они пострадали во время гонений на христиан императора Деция. Левкий упрекнул правителя города в несправедливом преследовании христиан. За это его пытали и отрубили голову мечом. Фирс также был приговорен к пыткам, перенес их невредимым и мирно умер. Калиник был языческим жрецом. Он увидел мужество и чудеса святого Фирса и поверил в Христа. Он признался в своей вере и тоже был казнен.

Народные приметы

Если собаки весь день лают, будет снегопад.

Если вороны громко каркают – похолодание.

Если звезды на небе ярко мерцают – будет метель.

Что нельзя делать 14 декабря

Нельзя оставлять открытой книгу, если ее не читаешь.

Нельзя ругаться матом.

Нельзя употреблять алкоголь.