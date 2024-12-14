Сьогодні 14 грудня: яке свято та день в історії

14 грудня в Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У 1840-му народився Михайло Старицький. У 1900-му Макс Планк презентував закон, який започаткував квантову механіку. У 1911-му експедиція Руаля Амундсена першою підкорила Південний полюс. У 1918-му зрікся влади гетьман Павло Скоропадський. У 1939-му СРСР виключили з Ліги націй. У 1986-му завершили будівництво об’єкта “Укриття” над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

Свята та пам’ятні дати 14 грудня

14 грудня в Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У світі – Всесвітній день мавп.

Також відзначають: Міжнародний день умовно безплатних програм (друга субота грудня), День смажених каштанів, День “Більше добра сьогодні”.

14 грудня в історії

14 грудня 1840 року на Черкащині народився майбутній драматург, автор п’єси “За двома зайцями” та слів пісні “Ніч яка місячна” Михайло Старицький. Докладніше.

14 грудня 1900 року вважається днем ​​народження квантової механіки. Цього дня німецький фізик-теоретик Макс Планк представив Німецькому фізичному товариству свій закон розподілу випромінювання абсолютно чорного тіла (це не про колір, а про фізичне тіло, яке за будь-якої температури поглинає електромагнітне випромінювання, що падає на нього, у всіх діапазонах). Зараз цей закон має ім’я Планка. На момент відкриття фізик вже був професором, багато років викладав у школах та університетах. Він протягом тривалого часу намагався “вписати” свою революційну теорію в рамки “класичної фізики” того часу.

“Мої марні спроби якось ввести квант дії в класичну теорію тривали протягом ряду років і коштували мені чималих праць. Деякі мої колеги вбачали в цьому свого роду трагедію. Але я був іншої думки про це, тому що користь, яку я отримував із цього поглибленого аналізу, була дуже значною. Адже тепер я точно знаю, що квант дії грає у фізиці набагато більшу роль, ніж я спочатку був схильний вважати”, – писав Планк згодом у своїй “Науковій автобіографії”.

Планк провів низку експериментів, які продемонстрували, що енергія – не безперервне хвилеподібне явище. Натомість вона складається з “порцій” – “квантів”. Теорія Планка дозволила пояснити низку явищ, які раніше “не укладалися у фізичну логіку”, зокрема: поведінку тепла у твердих тілах, поглинання світла на атомному рівні тощо. У 1918-му Планк отримав Нобелівську премію з фізики “на знак визнання послуг, які він надав фізиці своїм відкриттям квантів енергії”. Надалі теорію Планка розвивали “зірки фізики” XX століття, у тому числі Альберт Ейнштейн та Нільс Бор. Бор ув’язав гіпотезу квантів із проблемою будови атома, чим дав старт бурхливому розвитку квантової фізики у 1910-х роках. Поєднання квантової механіки з теорією відносності Ейнштейна є основою сучасної фізики.

14 грудня 1911 року експедиція норвежця Руаля Амундсена досягла Південного полюса. Докладніше.

14 грудня 1918 року – гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР. Детальніше.

14 грудня 1939 року СРСР виключили з Ліги націй. Це стало покаранням за вторгнення радянської армії до Фінляндії. Напередодні, 13 грудня, Ліга націй визнала СРСР країною-агресором. Таке рішення підтримали 28 із 40 держав, які на той час входили до Ліги націй. Радянський Союз пробув у Лізі п’ять років – лише трохи довше, ніж нацистська Німеччина (Третій Рейх сам вийшов з об’єднання у жовтні 1933-го).

14 грудня 1986 року офіційно повідомили про завершення будівництва об’єкта “Укриття” – так званого “саркофага” над зруйнованим вибухом четвертим блоком Чорнобильської АЕС. Детальніше.

Церковне свято 14 грудня

14 грудня вшановують пам’ять мучеників Фірса, Левкія і Калиника. Вони постраждали під час гонінь на християн імператора Деція. Левкій докорив правителю міста за несправедливе переслідування християн. За це його катували та відсікли голову мечем. Фірс також був засуджений до тортур, переніс їх неушкодженим і мирно помер. Калиник був язичницьким жерцем. Він побачив мужність і чудеса святого Фірса та увірував у Христа. Він зізнався у своїй вірі та також був страчений.

Народні прикмети

Якщо собаки весь день гавкають – буде снігопад.

Якщо ворони голосно каркають – похолодання.

Якщо зірки на небі яскраво мерехтять – буде хуртовина.

Що не можна робити 14 грудня

Не можна залишати відкритою книгу, якщо її не читаєш.

Не можна лаятися матом.

Не можна вживати алкоголь.