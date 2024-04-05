Сьогодні 5 квітня: яке свято та день в історії

5 квітня 1614 року сталася подія, яку багато хто вважає вигадкою мультиплікаторів студії “Disney”, – дочка індіанського вождя Покахонтас вийшла заміж за англійського колоніста Джона Рольфа. У 1710-му гетьман Пилип Орлик підписав договір зі старшиною та українським козацтвом, який увійшов в історію як Конституція Пилипа Орлика. У 1792-му президент США Джордж Вашингтон вперше в історії застосував президентське вето. У 1815-му почалося одне з найпотужніших вивержень вулканів усіх часів. У 1913-му році Нільс Бор завершив статтю “Про будову атомів і молекул”, що дала початок квантовій теорії.

Свята та пам’ятні дати 5 квітня

5 квітня в Україні – День неонатолога.

У світі: Міжнародний день супу, Міжнародний день дитячої йоги (відзначають у першу п’ятницю квітня).

5 квітня в історії

5 квітня 1614 року сталася подія, яку багато хто вважає вигадкою мультиплікаторів студії “Disney”. Цього дня дочка індіанського вождя Покахонтас вийшла заміж за англійського колоніста Джона Рольфа. Історія реальної Покахонтас дещо відрізняється від того, що показали у популярному мультфільмі. Детальніше.

5 квітня 1710 року в Бендерах, колишній резиденції гетьмана Мазепи, вже новий гетьман Пилип Орлик підписав договір зі старшиною та українським козацтвом. Цей документ називався “Пакти та конституції законів та вольностей Війська Запорозького”. Детальніше.

5 квітня 1792 року президент США Джордж Вашингтон вперше в історії застосував президентське вето. Він заблокував закон, що пропонував план поділу місць у Палаті представників (зі збільшенням місць для представників північних штатів).

5 квітня 1815 року почалося одне з найпотужніших вивержень вулканів усіх часів – “вибухнув” вулкан Тамбора на острові Сумбава в нинішній Індонезії. Детальніше.

5 квітня 1913 року данський фізик-теоретик Нільс Бор завершив статтю “Про будову атомів та молекул”. Вона дала початок квантовій теорії.

У 1922-му Бор став лауреатом Нобелівської премії з фізики. Він відомий як творець першої квантової теорії атома та один із засновників квантової механіки. На відміну від багатьох вчених-самоучок і геніїв, які росли в надзвичайно далеких від науки сім’ях, Бор був сином професора фізіології Копенгагенського університету. Його батька двічі висували на здобуття Нобелівської премії з фізіології та медицини. Нільс пішов навчатися у виш, де працював батько, використав для експериментів його лабораторію. Вже у студентські роки майбутній нобелівський лауреат демонстрував успіхи, за які отримав золоту медаль Данського королівського товариства.

Значною віхою у становленні вченого стала поїздка до Великої Британії, де він познайомився та працював із нобелівським лауреатом, фізиком Ернестом Резерфордом. У 1911-му Резерфорд опублікував роботу, в якій описав свою планетарну модель атома. Бор включився в дослідження цієї теми та розробляв свою теорію. Повернувшись до Копенгагена, він продовжував дослідження та активно листувався з Резерфордом. Йому ж Бор у березні 1913-го відправив чорновий варіант своєї статті “Про будову атомів та молекул”. Цю статтю того ж року опублікували у журналі “Philosophical Magazine” – у трьох частинах. Наразі теорію, що виникла за активної участі Бора, називають “старою квантовою теорією”, проте на той момент це був революційний прорив. Не фізикам, звісно, ​​важко зрозуміти всю сутність відкриття Бора. Тому зупинимося на найпростішому із доступних пояснень. Він узяв за основу планетарну модель атома, яку розробив Резерфорд, але вдосконалив її. У моделі Резерфорда електрон, рухаючись навколо ядра, мав безперервно випромінювати енергію, а коли енергія закінчиться, – “впасти” на ядро. Бор розв’язав цю проблему. Він припустив, що електрони в атомі можуть рухатися лише за певними (стаціонарними) орбітами.

Коли електрони перебувають у цих орбітах, то не випромінюють енергію, випромінювання чи поглинання відбувається у момент переходу з однієї орбіти на іншу. Перехід електрона з орбіти на орбіту супроводжується випромінюванням чи поглинанням кванта електромагнітної енергії. Робота Бора привернула увагу фізиків з усього світу та стимулювала подальший розвиток квантової теорії.

5 квітня 2001 року Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України.

5 квітня 2022 року власник харківського екопарку Олександр Фельдман заявив про те, що екопарку більше немає, а хижаків доведеться приспати. Детальніше.

Церковне свято 5 квітня

5 квітня вшановують пам’ять мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця та інших з ними. Святі мученики Агафопод та Феодул жили у Фессалоніках під час царювання імператора Діоклетіана. Обидва вирізнялися праведним життям і благочестям. Вони продовжували проповідувати християнство під час гонінь, які проводив імператор Діоклетіан. Правитель Фессалонік Фаустін спочатку намагався переконати святих принести жертви язичницьким богам, але, побачивши їх непохитність, ув’язнив обох. Але й у неволі вони палко молилися та проповідували в’язням і багатьох навернули до християнства. Про це донесли правителю. Тоді мучеників покликали на суд, загрожували стратою, проте це не мало впливу. І святих знову відправили до в’язниці. Наступного дня Фаустін наказав кинути їх у море. Воїни прив’язали святому Агафоподу до ніг каміння, а він голосно сказав: “Це буде для нас другим Хрещенням, яким омиваються наші гріхи, і ми чистими прийдемо до Христа”. Слідом за ним кинули в море й святого Феодула. Море викинуло на берег тіла мучеників у світлих шатах, без каміння і без мотузок. Християни взяли їхні святі тіла та поховали.

Народні прикмети

Якщо 5 квітня гримить грім, то літо буде прохолодним.

Якщо вночі заморозки, а вдень тепло, то квітень буде погожим.

Сонячний полудень – до спекотного та сухого літа. А якщо опівдні небо буде хмарним, то влітку йтиме дощ.

Що не можна робити 5 квітня

Не можна відчиняти вікна.

Не можна пити алкоголь.