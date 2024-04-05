Сегодня 5 апреля: какой праздник и день в истории

5 апреля 1614 года произошло событие, которое многие считают выдумкой мультипликаторов студии «Disney», — дочь индейского вождя Покахонтас вышла замуж за английского колониста Джона Рольфа. В 1710-м гетман Пилип Орлик подписал договор со старшиной и украинским казачеством, вошедший в историю как Конституция Пилипа Орлика. В 1792-м президент США Джордж Вашингтон впервые в истории применил президентское вето. В 1815-м началось одно из самых мощных извержений вулканов всех времен. В 1913-м году Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», давшую начало квантовой теории.

Праздники и памятные даты 5 апреля

5 апреля в Украине – День неонатолога.

В мире: Международный день супа, Международный день детской йоги (отмечают в первую пятницу апреля).

5 апреля в истории

5 апреля 1614 года произошло событие, которое многие считают выдумкой мультипликаторов студии «Disney». В этот день дочь индейского вождя Покахонтас вышла замуж за английского колониста Джона Рольфа. История реальной Покахонтас несколько отличается от того, что показали в популярном мультфильме. Подробнее.

5 апреля 1710 года в Бендерах, бывшей резиденции гетмана Мазепы, уже новый гетман Пилип Орлик подписал договор со старшиной и украинским казачеством. Этот документ назывался «Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского». Подробнее.

5 апреля 1792 года президент США Джордж Вашингтон впервые в истории применил президентское вето. Он заблокировал закон, предлагавший план разделения мест в Палате представителей (с увеличением мест для представителей северных штатов).

5 апреля 1815 года началось одно из самых мощных извержений вулканов всех времен – «взорвался» вулкан Тамбора на острове Сумбава в нынешней Индонезии. Подробнее.

5 апреля 1913 года датский физик-теоретик Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул». Она дала начало квантовой теории.

В 1922-м Бор стал лауреатом Нобелевской премии по физике. Он известен как создатель первой квантовой теории атома и один из основателей квантовой механики. В отличие от многих ученых-самоучек и гениев, росших в чрезвычайно далеких от науки семьях, Бор был сыном профессора физиологии Копенгагенского университета. Его отца дважды выдвигали на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине. Нильс пошел учиться в вуз, где работал отец, использовал для экспериментов его лабораторию. Уже в студенческие годы будущий нобелевский лауреат демонстрировал успехи, за которые получил золотую медаль Датского королевского общества.

Значительной вехой в становлении ученого стала поездка в Великобританию, где он познакомился и работал с нобелевским лауреатом, физиком Эрнестом Резерфордом. В 1911 году Резерфорд опубликовал работу, в которой описал свою планетарную модель атома. Бор включился в исследование этой темы и разрабатывал свою теорию. Вернувшись в Копенгаген, он продолжал исследования и активно переписывался с Резерфордом. Ему же Бор в марте 1913-го отправил черновой вариант своей статьи «О строении атомов и молекул». Эту статью в том же году опубликовали в журнале «Philosophical Magazine» — в трех частях. Сейчас теорию, возникшую при активном участии Бора, называют «старой квантовой теорией», однако в тот момент это был революционный прорыв. Не физикам, конечно, сложно понять всю сущность открытия Бора. Поэтому остановимся на наиболее простом из доступных объяснений. Он взял за базу планетарную модель атома, которую разработал Резерфорд, но усовершенствовал ее. В модели Резерфорда электрон, двигаясь вокруг ядра, должен был непрерывно излучать энергию, а когда энергия закончится, – «упасть» на ядро. Бор решил эту проблему. Он предположил, что электроны в атоме могут двигаться только по определенным (стационарным) орбитам.

Когда электроны находятся на этих орбитах, то не излучают энергию, излучение или поглощение происходит только в момент перехода с одной орбиты на другую. Переход электрона с орбиты на орбиту сопровождается излучением или поглощением кванта электромагнитной энергии. Работа Бора привлекла внимание физиков со всего мира и стимулировала дальнейшее развитие квантовой теории.

5 апреля 2001 года Верховная Рада приняла Уголовный кодекс Украины.

5 апреля 2022 года владелец харьковского экопарка Александр Фельдман заявил о том, что экопарка больше нет, а хищников придется усыпить. Подробнее.

Церковный праздник 5 апреля

5 апреля чтят память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других с ними. Святые мученики Агафопод и Феодул жили в Фессалониках во время царствования императора Диоклетиана. Оба отличались праведной жизнью и благочестием. Они продолжали проповедовать христианство во время гонений, проводимых императором Диоклетианом. Правитель Фессалоник Фаустин сначала пытался убедить святых принести жертвы языческим богам, но, увидев их непреклонность, заключил обоих в тюрьму. Но и там они горячо молились и проповедовали узникам и многих обратили в христианство. Об этом донесли правителю. Тогда мучеников позвали на суд, угрожали казнью, однако это не подействовало. И святых снова отправили в тюрьму. На следующий день Фаустин приказал бросить их в море. Воины привязали святому Агафоподу к ногам камни, а он громко произнес: «Это будет для нас вторым Крещением, которым омываются наши грехи, и мы чистыми придем к Христу». Следом за ним бросили в море и святой Феодула. Море выбросило на берег тела мучеников в светлых одеждах, без камней и без веревок. Христиане взяли их святые тела и похоронили.

Народные приметы

Если 5 апреля гремит гром, то лето будет прохладным.

Если ночью заморозки, а днем тепло, то апрель будет погожим.

Солнечный полдень – к жаркому и сухому лету. А если в полдень небо будет облачным, то летом будут идти дожди.

Что нельзя делать 5 апреля

Нельзя открывать окна.

Нельзя пить алкоголь.