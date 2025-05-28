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Умер Сергей Потимков — харьковский журналист и экс-нардеп

Происшествия 11:08   28.05.2025
Оксана Горун
Умер Сергей Потимков — харьковский журналист и экс-нардеп Фото: Сергей Потимков/Facebook

Потимков скончался 27 мая в Германии, сообщил его коллега — медийщик и общественный деятель Леонид Мачулин.

«Сегодня Харьков остался без коменданта. Царство Небесное. Сегодня, двадцать седьмого, в Германии скончался Сергей Потимков. Оформление бумаг по перемещению его в Харьков займет несколько дней. О дате похорон будет дополнительно уведомлено», — написал Мачулин в Facebook.

Сергей Потимков был одним из наиболее узнаваемых лиц харьковской телевизионной журналистики 1990-х. Он стоял у истоков украинского негосударственного телевидения — вел программы харьковской студии «АТВ-1», которые впервые вышли в эфир осенью 1990 года. Многие помнят его как «коменданта Харькова», потому что Потимков долгое время вел программу «Комендантский час». Из журналистики он уходил в политику — дважды был народным депутатом Украины: в созыве 1998 года входил во фракцию Соцпартии, затем – «Яблоко», а с 2006 по 2007-й был членом БЮТ.

«Сергей Потомков прожил 70 лет. Он был разным. Помню наши с ним и СЭРом эфиры на «Радио-50», мэрские выборы, как его освистали на Майдане и некоторые посты последних лет. Теперь все это позади. Он точно где-то на Небесах пишет очередное стихотворение. Сергей был искренним, колючим, человеком своей эпохи и настоящим профессионалом. «Тонис» 90-х навсегда будет визитной карточкой Харькова. Есть что вспомнить и чем гордиться. Время коменданта прошло. Наступили другие смыслы, вызовы и герои. Мы будем помнить. Царство Небесное!» — написал в Facebook журналист и общественный активист Владимир Чистилин.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потимков скончался 27 мая в Германии, сообщил его коллега — медийщик и общественный деятель Леонид Мачулин".