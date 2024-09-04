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На фронте погиб мобилизованный 28-летний журналист из Харькова Богдан Затула

Происшествия 13:14   04.09.2024
Оксана Якушко
На фронте погиб мобилизованный 28-летний журналист из Харькова Богдан Затула Фото: Богдан Затула / Facebook

28-летний Богдан Затула погиб во время массированного обстрела 26 августа, его похоронили на Аллее Славы в родном Харькове.

«На войне погиб еще один медийщик, мой друг Богдан Затула. Одна из самых шоковых потерь для меня в этой войне. Знал его 10 лет, бесчисленное количество раз виделись, тысячи часов общались с ним. Бодя был очень светлым и талантливым человеком. Самая большая дикость для меня — призванный 31 июля, а уже 26 августа он погиб в результате обстрела тыловых позиций», — рассказал о гибели друга политический обозреватель Руслан Зерницкий.

После мобилизации в армию Богдана Затулу назначили на должность делопроизводителем вещевой службы воинской части.

Фото: Богдан Затула / Facebook

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летний Богдан Затула погиб во время массированного обстрела 26 августа, его похоронили на Аллее Славы в родном Харькове.".