На фронте погиб мобилизованный 28-летний журналист из Харькова Богдан Затула

28-летний Богдан Затула погиб во время массированного обстрела 26 августа, его похоронили на Аллее Славы в родном Харькове.

«На войне погиб еще один медийщик, мой друг Богдан Затула. Одна из самых шоковых потерь для меня в этой войне. Знал его 10 лет, бесчисленное количество раз виделись, тысячи часов общались с ним. Бодя был очень светлым и талантливым человеком. Самая большая дикость для меня — призванный 31 июля, а уже 26 августа он погиб в результате обстрела тыловых позиций», — рассказал о гибели друга политический обозреватель Руслан Зерницкий.

После мобилизации в армию Богдана Затулу назначили на должность делопроизводителем вещевой службы воинской части.