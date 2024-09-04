На фронте погиб мобилизованный 28-летний журналист из Харькова Богдан Затула
Фото: Богдан Затула / Facebook
28-летний Богдан Затула погиб во время массированного обстрела 26 августа, его похоронили на Аллее Славы в родном Харькове.
«На войне погиб еще один медийщик, мой друг Богдан Затула. Одна из самых шоковых потерь для меня в этой войне. Знал его 10 лет, бесчисленное количество раз виделись, тысячи часов общались с ним. Бодя был очень светлым и талантливым человеком. Самая большая дикость для меня — призванный 31 июля, а уже 26 августа он погиб в результате обстрела тыловых позиций», — рассказал о гибели друга политический обозреватель Руслан Зерницкий.
После мобилизации в армию Богдана Затулу назначили на должность делопроизводителем вещевой службы воинской части.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Богдан Затула, журналист, мобилизация, обстрел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 13:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летний Богдан Затула погиб во время массированного обстрела 26 августа, его похоронили на Аллее Славы в родном Харькове.".