На фронті загинув мобілізований 28-річний журналіст з Харкова Богдан Затула
28-річний Богдан Затула загинув під час масованого обстрілу 26 серпня, його поховали на Алеї Слави у рідному Харкові.
«На війні загинув ще один медійник, мій друг Богдан Затула. Одна з найбільш шокових втрат для мене у цій війні. Знав його 10 років, незліченну кількість разів бачилися, тисячі годин спілкувалися з ним. Бодя був дуже світлою та талановитою людиною. Найбільша дикість для мене — що його мобілізували 31 липня, а уже 26 серпня він загинув унаслідок обстрілу тилових позицій», — розповів про загибель друга політичний оглядач Руслан Зерницький.
Після мобілізації до армії Богдана Затулу призначили на посаду діловодом речової служби військової частини.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 13:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28-річний Богдан Затула загинув під час масованого обстрілу 26 серпня, його поховали на Алеї Слави у рідному Харкові.".