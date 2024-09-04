На фронті загинув мобілізований 28-річний журналіст з Харкова Богдан Затула

28-річний Богдан Затула загинув під час масованого обстрілу 26 серпня, його поховали на Алеї Слави у рідному Харкові.

«На війні загинув ще один медійник, мій друг Богдан Затула. Одна з найбільш шокових втрат для мене у цій війні. Знав його 10 років, незліченну кількість разів бачилися, тисячі годин спілкувалися з ним. Бодя був дуже світлою та талановитою людиною. Найбільша дикість для мене — що його мобілізували 31 липня, а уже 26 серпня він загинув унаслідок обстрілу тилових позицій», — розповів про загибель друга політичний оглядач Руслан Зерницький.



Після мобілізації до армії Богдана Затулу призначили на посаду діловодом речової служби військової частини.