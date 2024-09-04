Live
  • Ср 04.09.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.26
  • EUR 45.54

На фронті загинув мобілізований 28-річний журналіст з Харкова Богдан Затула

Події 13:14   04.09.2024
Оксана Якушко
На фронті загинув мобілізований 28-річний журналіст з Харкова Богдан Затула

28-річний Богдан Затула загинув під час масованого обстрілу 26 серпня, його поховали на Алеї Слави у рідному Харкові.

«На війні загинув ще один медійник, мій друг Богдан Затула. Одна з найбільш шокових втрат для мене у цій війні. Знав його 10 років, незліченну кількість разів бачилися, тисячі годин спілкувалися з ним. Бодя був дуже світлою та талановитою людиною. Найбільша дикість для мене — що його мобілізували 31 липня, а уже 26 серпня він загинув унаслідок обстрілу тилових позицій», — розповів про загибель друга політичний оглядач Руслан Зерницький.


Після мобілізації до армії Богдана Затулу призначили на посаду діловодом речової служби військової частини.

Читайте також: У Харківській гімназії відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам-воїнам

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Через ревнощі чоловік спалив автівку бойфренда колишньої на Харківщині
Через ревнощі чоловік спалив автівку бойфренда колишньої на Харківщині
04.09.2024, 14:04
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
Трагедія у Львові: сім загиблих, 11 поранених – у критичному стані
Трагедія у Львові: сім загиблих, 11 поранених – у критичному стані
04.09.2024, 10:23
На фронті загинув мобілізований 28-річний журналіст з Харкова Богдан Затула
На фронті загинув мобілізований 28-річний журналіст з Харкова Богдан Затула
04.09.2024, 13:14
“Міністропад”: чому не звільняють Шмигаля, розповів політолог
“Міністропад”: чому не звільняють Шмигаля, розповів політолог
04.09.2024, 12:33
Поліція розшукує Людмилу Овсієнко з селища на Харківщині
Поліція розшукує Людмилу Овсієнко з селища на Харківщині
04.09.2024, 12:30

Новини за темою:


Ви читали новину: «На фронті загинув мобілізований 28-річний журналіст з Харкова Богдан Затула»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28-річний Богдан Затула загинув під час масованого обстрілу 26 серпня, його поховали на Алеї Слави у рідному Харкові.".