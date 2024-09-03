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У Харківській гімназії відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам-воїнам

Суспільство 11:23   03.09.2024
Оксана Горун
У Харківській гімназії відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам-воїнам Фото: пресслужба ХМР

Дошки загиблим захисникам України Вадиму Андрієвському та Владиславу Пильову відкрили в день початку нового навчального року на будівлі Харківської гімназії №120 в Основ’янському районі, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Вадим Андрієвський вступив до лав ЗСУ у 2014-му році. Загинув при обеззброєнні російських спецпризначенців, які захопили одну з харківських шкіл. Владислав Пильов проходив службу в лавах ЗСУ з 2021 року. Поліг у 2023 році в районі Старомайорського Донецької області”, – поінформувала пресслужба мерії.

Обидва випускники гімназії №120 посмертно нагороджені орденами “За мужність” III ступеня.

меморіальні дошки у гімназії 120 у Харкові
Фото: пресслужба ХМР

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меморіальні дошки у гімназії 120 у Харкові 4
Фото: пресслужба ХМР
меморіальні дошки у гімназії 120 у Харкові 2
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 11:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дошки загиблим захисникам України Вадиму Андрієвському та Владиславу Пильову відкрили в день початку нового навчального року на будівлі Харківської гімназії №120 в Основ’янському районі, повідомила пресслужба Харківської міськради".