У Харківській гімназії відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам-воїнам
Фото: пресслужба ХМР
Дошки загиблим захисникам України Вадиму Андрієвському та Владиславу Пильову відкрили в день початку нового навчального року на будівлі Харківської гімназії №120 в Основ’янському районі, повідомила пресслужба Харківської міськради.
“Вадим Андрієвський вступив до лав ЗСУ у 2014-му році. Загинув при обеззброєнні російських спецпризначенців, які захопили одну з харківських шкіл. Владислав Пильов проходив службу в лавах ЗСУ з 2021 року. Поліг у 2023 році в районі Старомайорського Донецької області”, – поінформувала пресслужба мерії.
Обидва випускники гімназії №120 посмертно нагороджені орденами “За мужність” III ступеня.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 11:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дошки загиблим захисникам України Вадиму Андрієвському та Владиславу Пильову відкрили в день початку нового навчального року на будівлі Харківської гімназії №120 в Основ’янському районі, повідомила пресслужба Харківської міськради".