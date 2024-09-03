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В Харьковской гимназии открыли мемориальные доски погибшим выпускникам-воинам

Общество 11:23   03.09.2024
Оксана Горун
В Харьковской гимназии открыли мемориальные доски погибшим выпускникам-воинам Фото: пресс-служба ХГС

Доски погибшим защитникам Украины Вадиму Андриевскому и Владиславу Пылеву отрыли в день начала нового учебного года на здании Харьковской гимназии №120 в Основянском районе, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Вадим Андриевский вступил в ряды ВСУ в 2014 году. Погиб при обезвреживании российских спецназовцев, захвативших одну из харьковских школ. Владислав Пылев проходил службу в рядах ВСУ с 2021 года. Полег в 2023 году в районе Старомайорского Донецкой области», — сообщила пресс-служба мэрии.

Оба выпускника гимназии №120 посмертно награждены орденами «За мужество» ІІІ степени.

мемориальные доски в гимназии 120 в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС

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мемориальные доски в гимназии 120 в Харькове 4
Фото: пресс-служба ХГС
мемориальные доски в гимназии 120 в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Доски погибшим защитникам Украины Вадиму Андриевскому и Владиславу Пылеву отрыли в день начала нового учебного года на здании Харьковской гимназии №120 в Основянском районе, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".