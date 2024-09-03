В Харьковской гимназии открыли мемориальные доски погибшим выпускникам-воинам
Фото: пресс-служба ХГС
Доски погибшим защитникам Украины Вадиму Андриевскому и Владиславу Пылеву отрыли в день начала нового учебного года на здании Харьковской гимназии №120 в Основянском районе, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«Вадим Андриевский вступил в ряды ВСУ в 2014 году. Погиб при обезвреживании российских спецназовцев, захвативших одну из харьковских школ. Владислав Пылев проходил службу в рядах ВСУ с 2021 года. Полег в 2023 году в районе Старомайорского Донецкой области», — сообщила пресс-служба мэрии.
Оба выпускника гимназии №120 посмертно награждены орденами «За мужество» ІІІ степени.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гимназия, мемориальная доска, мэрия, новости Харькова, память;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 11:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Доски погибшим защитникам Украины Вадиму Андриевскому и Владиславу Пылеву отрыли в день начала нового учебного года на здании Харьковской гимназии №120 в Основянском районе, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".