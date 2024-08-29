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В Харькове установят мемориальную доску Евгению Хворостову

Общество 12:21   29.08.2024
Оксана Горун
В Харькове установят мемориальную доску Евгению Хворостову Фото: Харьковский горсовет

Исполком Харьковского горсовета 28 августа поддержал установку мемориальной доски доктору медицинских наук, заслуженному врачу Украины Евгению Хворостову.

«С инициативой установить памятный знак выступил коллектив Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, где ученый возглавлял кафедру хирургических болезней. Также Евгений Хворостов был одним из основателей медицинского факультета в этом вузе», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Мемориальная доска появится на фасаде здания Железнодорожной больницы (ул. Игоря Муратова, 9). Там Евгений Хворостов в течение 26 лет работал главным хирургом.

Как уточнили в мэрии, под руководством Евгения Хворостова прошло 18 тысяч операций. В 2019 году его наградили орденом «За заслуги» III степени. Умер 26 января 2022 года.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 12:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполком Харьковского горсовета 28 августа поддержал установку мемориальной доски доктору медицинских наук, заслуженному врачу Украины Евгению Хворостову".