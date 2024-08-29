Live
  • Чт 29.08.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.88

У Харкові встановлять меморіальну дошку Євгену Хворостову

Суспільство 12:21   29.08.2024
Оксана Горун
У Харкові встановлять меморіальну дошку Євгену Хворостову Фото: Харківська міськрада

Виконком Харківської міськради 28 серпня підтримав встановлення меморіальної дошки доктору медичних наук, заслуженому лікареві України Євгену Хворостову.

“З ініціативою встановити пам’ятний знак виступив колектив Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, де вчений очолював кафедру хірургічних хвороб. Також Євген Хворостов був одним із засновників медичного факультету в цьому виші”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Меморіальна дошка з’явиться на фасаді залізничної лікарні (вул. Ігоря Муратова, 9). Там Євген Хворостов упродовж 26 років працював головним хірургом.

Як уточнили в мерії, під керівництвом Євгена Хворостова відбулося 18 тисяч операцій. У 2019 році його нагородили орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Помер 26 січня 2022 року.

Читайте також: У Харкові демонтували пам’ятну дошку захисникам українською мовою: чому

Автор: Оксана Горун
Популярно
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
29.08.2024, 11:03
Скільки коштують генератори, повербанки та зарядні станції у Харкові
Скільки коштують генератори, повербанки та зарядні станції у Харкові
29.08.2024, 13:34
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
28.08.2024, 07:25
У Харкові встановлять меморіальну дошку Євгену Хворостову
У Харкові встановлять меморіальну дошку Євгену Хворостову
29.08.2024, 12:21
Ексміністр Омелян отримав поранення на фронті в Харківській області
Ексміністр Омелян отримав поранення на фронті в Харківській області
29.08.2024, 12:50
Генштаб повідомив про 23 бої за добу на Куп’янському напрямку
Генштаб повідомив про 23 бої за добу на Куп’янському напрямку
29.08.2024, 08:46

Новини за темою:

13:58
У Харкові демонтували пам’ятну дошку оборонцям українською мовою: чому
17:14
У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам
10:39
У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському
09:04
12 воїнам, які загинули від авіаудару в Харкові, відкрили меморіальну дошку
10:54
У Харкові відкрили меморіальну дошку Пушкіну (фото)

Ви читали новину: «У Харкові встановлять меморіальну дошку Євгену Хворостову»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 12:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконком Харківської міськради 28 серпня підтримав встановлення меморіальної дошки доктору медичних наук, заслуженому лікареві України Євгену Хворостову".