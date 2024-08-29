У Харкові встановлять меморіальну дошку Євгену Хворостову
Виконком Харківської міськради 28 серпня підтримав встановлення меморіальної дошки доктору медичних наук, заслуженому лікареві України Євгену Хворостову.
“З ініціативою встановити пам’ятний знак виступив колектив Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, де вчений очолював кафедру хірургічних хвороб. Також Євген Хворостов був одним із засновників медичного факультету в цьому виші”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
Меморіальна дошка з’явиться на фасаді залізничної лікарні (вул. Ігоря Муратова, 9). Там Євген Хворостов упродовж 26 років працював головним хірургом.
Як уточнили в мерії, під керівництвом Євгена Хворостова відбулося 18 тисяч операцій. У 2019 році його нагородили орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Помер 26 січня 2022 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 12:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконком Харківської міськради 28 серпня підтримав встановлення меморіальної дошки доктору медичних наук, заслуженому лікареві України Євгену Хворостову".