Сьогодні 14 грудня 2025: яке свято та день в історії

14 грудня в Україні – День благодійництва та День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У 1840-му народився Михайло Старицький. У 1900-му Макс Планк презентував закон, який започаткував квантову механіку. У 1911-му експедиція Руаля Амундсена першою підкорила Південний полюс. У 1918-му зрікся влади гетьман Павло Скоропадський. У 1939-му СРСР виключили з Ліги націй. У 1986-му завершили будівництво об’єкта “Укриття” над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

Свята та пам’ятні дати 14 грудня

14 грудня в Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і День благодійництва (відзначають у другу неділю грудня).

Сьогодні – Ханука (цього року вона розпочинається 14 грудня та завершується 22-го).

Друга неділя грудня у світі – це Всесвітній день запалених свічок і День хорового співу.

Також відзначають: Всесвітній день мавп, День смажених каштанів і День “Більше хорошого сьогодні”.

14 грудня в історії

14 грудня 1840 року на Черкащині народився майбутній драматург, автор п’єси “За двома зайцями” та слів пісні “Ніч яка місячна” Михайло Старицький. Докладніше.

14 грудня 1900 року вважається днем ​​народження квантової механіки. Цього дня німецький фізик-теоретик Макс Планк представив Німецькому фізичному товариству свій закон розподілу випромінювання абсолютно чорного тіла. Докладніше.

Фізик Макс Планк
Макс Планк у своєму робочому кабінеті. Фото: Джордж Грантем Бейн. Джерело: http://memory.loc.gov/service/pnp/ggbain/06400/06493v.jpg

14 грудня 1911 року експедиція норвежця Руаля Амундсена досягла Південного полюса. Докладніше.

14 грудня 1918 року – гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР. Докладніше.

14 грудня 1939 року СРСР виключили з Ліги націй. Це стало покаранням за вторгнення радянської армії до Фінляндії. Напередодні, 13 грудня, Ліга націй визнала СРСР країною-агресором. Таке рішення підтримали 28 із 40 держав, які на той час входили до Ліги націй. Радянський Союз пробув у Лізі п’ять років – лише трохи довше, ніж нацистська Німеччина (Третій Рейх сам вийшов з об’єднання у жовтні 1933-го).

14 грудня 1986 року офіційно повідомили про завершення будівництва об’єкта “Укриття” над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Докладніше.

14 грудня 2008 року іракський журналіст Мунтазар аз-Зейді кинув свої черевики в президента США Джорджа Буша – молодшого. Це сталося під час спільної пресконференції лідера США з прем’єр-міністром Іраку Нурі аль-Малікі в Багдаді.

Буш на той час уже завершував президентський термін, чергові вибори виграв Барак Обама. Однак іракцям було що пригадати саме 43-му американському президентові, адже саме він ініціював військове вторгнення до Іраку. Свою атаку на Буша журналіст супроводжував вигуком: “Ось твій прощальний поцілунок, собако!”

Удару по обличчю Буш уникнув завдяки швидкій реакції. Аз-Зейді схопили охоронці та згодом витягли з кімнати. Як заявляли іракські ЗМІ, правозахисники та родичі журналіста його під час затримання побили. Надалі журналіста передали командуванню іракської армії в Багдаді, а воно віддало під суд. Затримання журналіста викликало масові протести в Іраку. Постійно проходили акції на підтримку аз-Зейді та з вимогою його звільнення. Однак це не завадило суду ухвалити йому вирок – три роки позбавлення волі за напад на главу іноземної держави під час офіційного візиту. Насправді ж він відсидів дев’ять місяців (спочатку термін скоротили до року, а потім випустили в’язня за хорошу поведінку ще раніше).

Але сам вчинок іракця надалі став культовим. Наприклад: у місті Тікріт встановили триметровий мідний монумент у вигляді черевика (згодом його демонтувала влада); турецька компанія випустила лінійку взуття – “такого, як те, що кинули в Буша” та підняла собі продажі. Про цю подію навіть написали книгу та поставили театральну виставу. Аз-Зейді став справжнім народним героєм і згодом отримав цілу низку нагород в арабському світі.

Щодо Буша, то він коментував інцидент в основному з гумором. Наприклад, так: “Якщо вам потрібні факти, то це черевик 10-го розміру, який він кинув”. Або: “У мене не було багато часу, щоб щось обміркувати, я ухилявся й ухилявся”.

Церковне свято 14 грудня

14 грудня вшановують пам’ять мучеників Фірса, Левкія і Калиника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо собаки весь день гавкають – буде снігопад.

Якщо ворони голосно каркають – похолодання.

Якщо зірки на небі яскраво мерехтять – буде хуртовина.

Що не можна робити 14 грудня

Не можна залишати відкритою книгу, якщо її не читаєш.

Не можна лаятися матом.

Не можна вживати алкоголь.

Автор: Оксана Горун
