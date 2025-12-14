Сьогодні 14 грудня 2025: яке свято та день в історії

14 грудня в Україні – День благодійництва та День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У 1840-му народився Михайло Старицький. У 1900-му Макс Планк презентував закон, який започаткував квантову механіку. У 1911-му експедиція Руаля Амундсена першою підкорила Південний полюс. У 1918-му зрікся влади гетьман Павло Скоропадський. У 1939-му СРСР виключили з Ліги націй. У 1986-му завершили будівництво об’єкта “Укриття” над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

Свята та пам’ятні дати 14 грудня

14 грудня в Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і День благодійництва (відзначають у другу неділю грудня).

Сьогодні – Ханука (цього року вона розпочинається 14 грудня та завершується 22-го).

Друга неділя грудня у світі – це Всесвітній день запалених свічок і День хорового співу.

Також відзначають: Всесвітній день мавп, День смажених каштанів і День “Більше хорошого сьогодні”.

14 грудня в історії

14 грудня 1840 року на Черкащині народився майбутній драматург, автор п’єси “За двома зайцями” та слів пісні “Ніч яка місячна” Михайло Старицький. Докладніше.

14 грудня 1900 року вважається днем ​​народження квантової механіки. Цього дня німецький фізик-теоретик Макс Планк представив Німецькому фізичному товариству свій закон розподілу випромінювання абсолютно чорного тіла. Докладніше.

14 грудня 1911 року експедиція норвежця Руаля Амундсена досягла Південного полюса. Докладніше.

14 грудня 1918 року – гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР. Докладніше.

14 грудня 1939 року СРСР виключили з Ліги націй. Це стало покаранням за вторгнення радянської армії до Фінляндії. Напередодні, 13 грудня, Ліга націй визнала СРСР країною-агресором. Таке рішення підтримали 28 із 40 держав, які на той час входили до Ліги націй. Радянський Союз пробув у Лізі п’ять років – лише трохи довше, ніж нацистська Німеччина (Третій Рейх сам вийшов з об’єднання у жовтні 1933-го).

14 грудня 1986 року офіційно повідомили про завершення будівництва об’єкта “Укриття” над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Докладніше.

14 грудня 2008 року іракський журналіст Мунтазар аз-Зейді кинув свої черевики в президента США Джорджа Буша – молодшого. Це сталося під час спільної пресконференції лідера США з прем’єр-міністром Іраку Нурі аль-Малікі в Багдаді.

Буш на той час уже завершував президентський термін, чергові вибори виграв Барак Обама. Однак іракцям було що пригадати саме 43-му американському президентові, адже саме він ініціював військове вторгнення до Іраку. Свою атаку на Буша журналіст супроводжував вигуком: “Ось твій прощальний поцілунок, собако!”

Удару по обличчю Буш уникнув завдяки швидкій реакції. Аз-Зейді схопили охоронці та згодом витягли з кімнати. Як заявляли іракські ЗМІ, правозахисники та родичі журналіста його під час затримання побили. Надалі журналіста передали командуванню іракської армії в Багдаді, а воно віддало під суд. Затримання журналіста викликало масові протести в Іраку. Постійно проходили акції на підтримку аз-Зейді та з вимогою його звільнення. Однак це не завадило суду ухвалити йому вирок – три роки позбавлення волі за напад на главу іноземної держави під час офіційного візиту. Насправді ж він відсидів дев’ять місяців (спочатку термін скоротили до року, а потім випустили в’язня за хорошу поведінку ще раніше).

Але сам вчинок іракця надалі став культовим. Наприклад: у місті Тікріт встановили триметровий мідний монумент у вигляді черевика (згодом його демонтувала влада); турецька компанія випустила лінійку взуття – “такого, як те, що кинули в Буша” та підняла собі продажі. Про цю подію навіть написали книгу та поставили театральну виставу. Аз-Зейді став справжнім народним героєм і згодом отримав цілу низку нагород в арабському світі.

Щодо Буша, то він коментував інцидент в основному з гумором. Наприклад, так: “Якщо вам потрібні факти, то це черевик 10-го розміру, який він кинув”. Або: “У мене не було багато часу, щоб щось обміркувати, я ухилявся й ухилявся”.

Церковне свято 14 грудня

14 грудня вшановують пам’ять мучеників Фірса, Левкія і Калиника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо собаки весь день гавкають – буде снігопад.

Якщо ворони голосно каркають – похолодання.

Якщо зірки на небі яскраво мерехтять – буде хуртовина.

Що не можна робити 14 грудня

Не можна залишати відкритою книгу, якщо її не читаєш.

Не можна лаятися матом.

Не можна вживати алкоголь.