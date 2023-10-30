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Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»

Происшествия 16:54   30.10.2023
Оксана Якушко
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»

Сотрудника «Новой почты», скончавшегося сегодня от ран в больнице Харькова, звали Максим Ефременко.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Новая почта».

«К большому сожалению, сегодня мы потеряли еще одного нашего коллегу из-за ракетного удара по Харьковскому терминалу 21.10.2023. После недельной борьбы за свою жизнь скончался Максим. У него был сложный перелом плеча, из-за которого он потерял много крови. Врачи провели ему несколько операций. Состояние было тяжелым, но стабильным. Сегодня утром Максим скончался. Ему было всего 25 лет. Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в компании.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 16:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудника «Новой почты», скончавшегося сегодня от ран в больнице Харькова, звали Максим Ефременко.".