Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
Сотрудника «Новой почты», скончавшегося сегодня от ран в больнице Харькова, звали Максим Ефременко.
Об этом сообщила пресс-служба компании «Новая почта».
«К большому сожалению, сегодня мы потеряли еще одного нашего коллегу из-за ракетного удара по Харьковскому терминалу 21.10.2023. После недельной борьбы за свою жизнь скончался Максим. У него был сложный перелом плеча, из-за которого он потерял много крови. Врачи провели ему несколько операций. Состояние было тяжелым, но стабильным. Сегодня утром Максим скончался. Ему было всего 25 лет. Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в компании.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: больница, новая почта, операция, работник, реанимация, сотрудник, умер;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудника «Новой почты», скончавшегося сегодня от ран в больнице Харькова, звали Максим Ефременко.".