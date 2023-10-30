Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»

Сотрудника «Новой почты», скончавшегося сегодня от ран в больнице Харькова, звали Максим Ефременко.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Новая почта».

«К большому сожалению, сегодня мы потеряли еще одного нашего коллегу из-за ракетного удара по Харьковскому терминалу 21.10.2023. После недельной борьбы за свою жизнь скончался Максим. У него был сложный перелом плеча, из-за которого он потерял много крови. Врачи провели ему несколько операций. Состояние было тяжелым, но стабильным. Сегодня утром Максим скончался. Ему было всего 25 лет. Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в компании.