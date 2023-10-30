Live
  • Пн 30.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.42
  • EUR 38.38

Еще одна жертва удара по «Новой почте»: мужчина умер в реанимации

Происшествия 09:46   30.10.2023
Оксана Горун
Еще одна жертва удара по «Новой почте»: мужчина умер в реанимации Фото: telegram Игоря Терехова

25-летний сотрудник «Новой почты», который находился в больнице с момента ракетного удара по терминалу в Коротиче, скончался.

О смерти одного из пострадавших сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты», сегодня утром скончался в больнице», — написал Синегубов в telegram.

Читайте также: В Харькове простились с работником «Новой почты», погибшем в терминале (видео)

Количество погибших от удара по «Новой почте» таким образом возрасло до семи. Еще 12 человек — в больнице, из них двое до сих пор остаются в реанимации.

Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. Шесть сотрудников предприятия погибли на месте, еще 17 — получили ранения различной степени тяжести. В ГСЧС сообщили о значительном разрушении здания терминала и пожаре  на площади около 300 квадратных метров. Позже «Новая почта» сообщила имена и возраст всех шести погибших сотрудников. Младшему из них был 21 год, старшему — 31.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
30.10.2023, 19:08
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
30.10.2023, 16:54
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
30.10.2023, 19:35
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
30.10.2023, 19:52
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
30.10.2023, 18:27
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
30.10.2023, 20:20

Новости по теме:

09:46
Еще одна жертва удара по «Новой почте»: мужчина умер в реанимации
10:40
Книги, уцелевшие от удара по «Новой почте», получила библиотека в Харькове
18:13
В Харькове простились с работником «Новой почты», погибшем в терминале (видео)
11:18
Ракетный удар по «Новой почте»: в ХОВА сообщили о состоянии пострадавших
10:56
Ракетный удар по «Новой почте»: среди погибших — студент ХНУРЭ

Вы читали новость: «Еще одна жертва удара по «Новой почте»: мужчина умер в реанимации»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 09:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний сотрудник «Новой почты», который находился в больнице с момента ракетного удара по терминалу в Коротиче, скончался".