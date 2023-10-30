Еще одна жертва удара по «Новой почте»: мужчина умер в реанимации
25-летний сотрудник «Новой почты», который находился в больнице с момента ракетного удара по терминалу в Коротиче, скончался.
О смерти одного из пострадавших сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты», сегодня утром скончался в больнице», — написал Синегубов в telegram.
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Количество погибших от удара по «Новой почте» таким образом возрасло до семи. Еще 12 человек — в больнице, из них двое до сих пор остаются в реанимации.
Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. Шесть сотрудников предприятия погибли на месте, еще 17 — получили ранения различной степени тяжести. В ГСЧС сообщили о значительном разрушении здания терминала и пожаре на площади около 300 квадратных метров. Позже «Новая почта» сообщила имена и возраст всех шести погибших сотрудников. Младшему из них был 21 год, старшему — 31.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новая почта, ракетний удар, реанимация, синегубов, умер;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний сотрудник «Новой почты», который находился в больнице с момента ракетного удара по терминалу в Коротиче, скончался".