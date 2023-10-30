Еще одна жертва удара по «Новой почте»: мужчина умер в реанимации

25-летний сотрудник «Новой почты», который находился в больнице с момента ракетного удара по терминалу в Коротиче, скончался.

О смерти одного из пострадавших сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты», сегодня утром скончался в больнице», — написал Синегубов в telegram.

Количество погибших от удара по «Новой почте» таким образом возрасло до семи. Еще 12 человек — в больнице, из них двое до сих пор остаются в реанимации.

Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. Шесть сотрудников предприятия погибли на месте, еще 17 — получили ранения различной степени тяжести. В ГСЧС сообщили о значительном разрушении здания терминала и пожаре на площади около 300 квадратных метров. Позже «Новая почта» сообщила имена и возраст всех шести погибших сотрудников. Младшему из них был 21 год, старшему — 31.