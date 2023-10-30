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Ще одна жертва удару по “Новій пошті”: чоловік помер у реанімації

Події 09:46   30.10.2023
Оксана Горун
Ще одна жертва удару по “Новій пошті”: чоловік помер у реанімації

25-річний співробітник “Нової пошти”, який перебував у лікарні з моменту ракетного удару по терміналу в Коротичі, помер.

Про смерть одного із постраждалих повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці помер у лікарні”, – написав Синєгубов у телеграмі.

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Кількість загиблих від удару по “Новій пошті” таким чином зросла до семи. Ще 12 осіб – у лікарні, з них двоє досі залишаються у реанімації.

Нагадаємо,  дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. Шість співробітників підприємства загинули на місці, ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості. У ДСНС повідомили про значне руйнування будівлі термінала та пожежу на площі близько 300 квадратних метрів. Пізніше “Нова пошта” повідомила імена та вік усіх шести загиблих співробітників. Молодшому з них був 21 рік, старшому – 31.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 09:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний співробітник “Нової пошти”, який перебував у лікарні з моменту ракетного удару по терміналу в Коротичі, помер".