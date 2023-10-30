Ще одна жертва удару по “Новій пошті”: чоловік помер у реанімації
25-річний співробітник “Нової пошти”, який перебував у лікарні з моменту ракетного удару по терміналу в Коротичі, помер.
Про смерть одного із постраждалих повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці помер у лікарні”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Читайте також: У Харкові попрощалися із працівником “Нової пошти”, який загинув у терміналі (відео)
Кількість загиблих від удару по “Новій пошті” таким чином зросла до семи. Ще 12 осіб – у лікарні, з них двоє досі залишаються у реанімації.
Нагадаємо, дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. Шість співробітників підприємства загинули на місці, ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості. У ДСНС повідомили про значне руйнування будівлі термінала та пожежу на площі близько 300 квадратних метрів. Пізніше “Нова пошта” повідомила імена та вік усіх шести загиблих співробітників. Молодшому з них був 21 рік, старшому – 31.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новая почта, ракетний удар, реанимация, сінєгубов, умер;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ще одна жертва удару по “Новій пошті”: чоловік помер у реанімації»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний співробітник “Нової пошти”, який перебував у лікарні з моменту ракетного удару по терміналу в Коротичі, помер".