Ще одна жертва удару по “Новій пошті”: чоловік помер у реанімації

25-річний співробітник “Нової пошти”, який перебував у лікарні з моменту ракетного удару по терміналу в Коротичі, помер.

Про смерть одного із постраждалих повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці помер у лікарні”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Кількість загиблих від удару по “Новій пошті” таким чином зросла до семи. Ще 12 осіб – у лікарні, з них двоє досі залишаються у реанімації.

Нагадаємо, дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. Шість співробітників підприємства загинули на місці, ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості. У ДСНС повідомили про значне руйнування будівлі термінала та пожежу на площі близько 300 квадратних метрів. Пізніше “Нова пошта” повідомила імена та вік усіх шести загиблих співробітників. Молодшому з них був 21 рік, старшому – 31.